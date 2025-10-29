En
میانگین سنی ایرانیان به ۳۵ سال رسید

میانگین سنی ایرانیان اکنون به ۳۵ سال رسیده و تقریباً ۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی کشور، سالمند و بالای ۶۵ سال هستند.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس مرکز آمار ایران، گودرزی، اعلام کرد میانگین سنی ایرانیان اکنون به ۳۵ سال رسیده و تقریباً ۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی کشور، سالمند و بالای ۶۵ سال هستند. این آمار نشان می‌دهد ایران به تدریج وارد مرحله جمعیت سالخورده می‌شود.

غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در خصوص میانگین سن افراد بر اساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران اظهار داشت: «میانگین سن افراد در حال حاضر در ایران حدود ۳۵ سال است و عدد دقیق‌تر آن در سرشماری سال آینده اعلام خواهد شد.»

وی در ادامه افزود: «طبق برآورد‌های صورت‌گرفته و بر اساس هرم سنی جمعیت ایران، تقریباً ۶ میلیون نفر از جمعیت ۸۶ میلیونی ایرانی سالمند هستند و سن آنها بیش از ۶۵ سال است.»

رئیس مرکز آمار ایران همچنین در خصوص آخرین وضعیت سرشماری در کشور گفت: «سرشماری نفوس و مسکن به‌زودی در کشور آغاز می‌شود و مشارکت مردمی در آن نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. همچنین، دستگاه‌های اجرایی باید همکاری کامل و دقیقی در ارائه آمار‌ها به مرکز آمار ایران داشته باشند.»

گودرزی تصریح کرد: «امسال سرشماری نفوس و مسکن به‌صورت ثبتی مبنا انجام خواهد شد. در این روش، از اطلاعات ثبت‌شده مردم در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود و دستگاه‌ها باید برای کاهش بار عملیات میدانی و افزایش دقت نتایج، در ارائه آمار‌ها همکاری کنند.»

میانگین سنی ایرانیان مرکز آمار سرشماری هرم سنی جمعیت ایران سالخورده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
تا سی سال دیگر پاکستان 400 میلیونی می شود
و ایران توسط همسایگان پر جمعیتش اشغال می شود.
