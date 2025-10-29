قیمت انواع گوشی در بازار امروز 7 آبان

به گزارش تابناک؛ جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 منتشر شد.
|مدل
|حافظه
|رم
|قیمت (تومان)
|Z Fold 6
|256
|12
|197,000,000
|S25 Ultra
|1T
|12
|190,000,000
|S25 Ultra
|512
|12
|157,000,000
|S25 Ultra
|256
|12
|128,000,000
|Z Flip5
|256
|8
|109,000,000
|S25 FE
|256
|8
|62,000,000
|S24 FE
|256
|8
|50,000,000
|S23 FE
|256
|8
|47,000,000
|A55
|256
|12
|45,000,000
|A56
|256
|12
|43,000,000
|A56
|256
|8
|40,000,000
|A55
|256
|8
|39,000,000
|A56
|128
|8
|37,500,000
|A55
|128
|8
|37,000,000
|A36
|256
|12
|37,000,000
|A34 5G
|128
|8
|36,000,000
|A35
|256
|8
|35,000,000
|A35
|128
|8
|33,000,000
|A36
|128
|8
|31,500,000
|A26
|256
|8
|26,000,000
|A15
|256
|8
|24,000,000
|A17 4G
|256
|8
|23,000,000
|A25
|128
|6
|22,000,000
|A26
|128
|6
|20,000,000
|A16 4G
|256
|8
|20,000,000
|A17 4G
|128
|6
|18,500,000
|A05s
|128
|6
|18,000,000
|A17
|128
|6
|18,000,000
|A17 4G
|128
|4
|16,500,000
|A16 4G
|128
|4
|13,000,000
|A05s
|64
|4
|11,500,000
|A06
|128
|6
|12,000,000
|A07
|128
|4
|10,300,000
|A06
|128
|4
|10,000,000
|A07
|64
|4
|9,000,000
|A05
|64
|4
|8,800,000
|A06
|64
|4
|8,500,000
|A10
|32
|---
|8,200,000
|Sm_B315E
|---
|---
|1,500,000