En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت انواع گوشی در بازار امروز 7 آبان

جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۸۵
| |
361 بازدید
قیمت انواع گوشی در بازار امروز 7 آبان

به گزارش تابناک؛ جدیدترین لیست قیمت مصوب انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 منتشر شد.

لیست قیمت:
 

مدل حافظه رم قیمت (تومان)
Z Fold 6 256 12 197,000,000
S25 Ultra 1T 12 190,000,000
S25 Ultra 512 12 157,000,000
S25 Ultra 256 12 128,000,000
Z Flip5 256 8 109,000,000
S25 FE 256 8 62,000,000
S24 FE 256 8 50,000,000
S23 FE 256 8 47,000,000
A55 256 12 45,000,000
A56 256 12 43,000,000
A56 256 8 40,000,000
A55 256 8 39,000,000
A56 128 8 37,500,000
A55 128 8 37,000,000
A36 256 12 37,000,000
A34 5G 128 8 36,000,000
A35 256 8 35,000,000
A35 128 8 33,000,000
A36 128 8 31,500,000
A26 256 8 26,000,000
A15 256 8 24,000,000
A17 4G 256 8 23,000,000
A25 128 6 22,000,000
A26 128 6 20,000,000
A16 4G 256 8 20,000,000
A17 4G 128 6 18,500,000
A05s 128 6 18,000,000
A17 128 6 18,000,000
A17 4G 128 4 16,500,000
A16 4G 128 4 13,000,000
A05s 64 4 11,500,000
A06 128 6 12,000,000
A07 128 4 10,300,000
A06 128 4 10,000,000
A07 64 4 9,000,000
A05 64 4 8,800,000
A06 64 4 8,500,000
A10 32 --- 8,200,000
Sm_B315E --- --- 1,500,000
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت گوشی سامسونگ گوشی سامسونگ قیمت موبایل بازار موبایل خبر فوری
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدول قیمت روز گوشی موبایل 19 شهریور ۱۴۰۴
تهیه بهترین گوشی با ۱۲ میلیون تومان
موبایل‌های سامسونگ از اپل گرانتر می‌شود
اینترنت موبایل‌های سامسونگ را خاموش کنید
مقایسه‌ و قیمت گوشی گلکسی A25 و A16 سامسونگ
افزایش ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی موبایل؛ گرانی در راه است!؟
تغییرات قیمت موبایل در هفته چهارم دی ۹۹
این گوشی‌های سامسونگ دیگر به‌روزرسانی نمی‌شوند
قیمت گوشی در بازار کاهشی شد
رنگ‌بندی گوشی سامسونگ گلکسی اس ۲۵ فاش شد
کاهش قیمت موبایل در بازار
قیمت روز گوشی موبایل؛ امروز ۱۸ تیر
تکذیب افزایش چند برابری قیمت گوشی در سال آینده
نام گوشی تاشو سامسونگ با ۳ صفحه نمایش فاش شد
قیمت انواع گوشی موبایل در بازار ۲۵ آذرماه
دلار چقدر موبایل را گران کرد؟
موبایل در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر!
کرونا کمر بازار موبایل را می‌شکند
احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار موبایل
فعلاً گوشی نخرید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۵ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bpt
tabnak.ir/005bpt