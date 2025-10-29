En
تل‌آویو مجبور به بازگشت به آتش‌بس شد!

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از بازگشت به آتش بس در نوار غزه پس از حملات متجاوزانه این رژیم که با بهانه‌های واهی از شب گذشته انجام شد، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۸۱
| |
751 بازدید
تل‌آویو مجبور به بازگشت به آتش‌بس شد!

در حالی که از شب گذشته رژیم صهیونیستی با بهانه‌های واهی مناطق مختلف نوار غزه را مورد تجاوزات شدید خود قرار داد، سخنگوی ارتش این رژیم اعلام کرد که با دستور مقامات سیاسی، ما در این زمان آتش بس در غزه را از سر می‌گیریم.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، پیشتر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی ارتش رژیم صهیونیستی حمله به نوار غزه را متوقف می‌کند و آتش‌بس از سرگرفته خواهد شد.

 ‌یک مسئول رژیم صهیونیستی نیز در مصاحبه با شبکه I24 گفت: موج حملات کنونی علیه نوار غزه به پایان خود نزدیک می‌شود و ما تمامی اهدافی را که در فهرست وجود داشت، بمباران کردیم‌.

در حملات رژیم صهیونیستی از شب گذشته تا ساعت ۸ صبح امروز ۹۱ تن به شهادت رسیده که ۳۱ تن از آنها در شمال، ۴۲ تن در مرکز و ۱۸ تن در جنوب نوار غزه هستند. 

منابع فلسطینی اعلام کردند که احتمال افزایش آمار شهدا مطرح است، چراکه موارد جراحت‌های شدید وجود دارد و عملیات برای جستجوی افراد مفقود شده نیز ادامه دارد.

روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی با ادعای کشته شدن یک نظامی خود در رفح، تجاوزات شدید خود علیه نوار غزه را با وجود توافق آتش بس از سر گرفت.
 

