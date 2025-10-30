En
حاج‌علی انسانی با تابناک مطرح کرد/

برخورد با برهم‌زنندگان وحدت جامعه مداحی/تعبیر ستایشگری مناسب‌تر است

عضو شورای عالی ستایشگری می‌گوید چند ماده و تبصره در این‌شورا تدوین شده و قرار است با کسانی که به وحدت جامعه مداحی لطمه می‌زنند، برخورد شود.
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، شورای عالی ستایشگری، نهادی چند ساله است که با هدف ساماندهی، صیانت از جایگاه مداحان و هدایت جریان ستایشگری در مسیر اصیل و معنوی، توسط سازمان هیأت و تشکل‌های دینی تشکیل شده است. این شورا مأموریت دارد ضمن سیاست‌گذاری کلان، به آسیب‌شناسی محتوای مداحی، ارتقای اخلاق حرفه‌ای ستایشگران و هماهنگی میان هیأت‌ها و نهادهای فرهنگی بپردازد.

حاج علی انسانی، مداح پیشکسوت و پیرغلام اهل بیت(ع)، از اعضای این‌شورا، درباره فلسفه شکل‌گیری، اقدامات و دستاوردهای شورای عالی ستایشگری گفت: هدف این شورا این است که جریان ستایشگری را سر و سامان دهد. اگرچه کار گسترده و نیازمند توان فراوان است، اما برنامه‌ریزی‌ها با جدیت دنبال می‌شود. قصد این است که جریان مداحی سامان یابد و از هجمه‌ها و اهانت‌هایی که به مداحان وارد می‌شود، جلوگیری شود. در همین راستا، تعبیر «ستایشگری» را می‌توان بهترین و جامع‌ترین واژه دانست؛ همان‌گونه که رهبر انقلاب فرموده‌اند، مداح تنها مدح‌خوان نیست، بلکه اهل شور، دعا و مناجات است، و این همان رسالت حقیقی ستایشگری است.

وی افزود: شورا تا الان، چند ماده و تبصره تدوین کرده و قرار است ابتدا با کسانی برخورد شود که به وحدت جامعه مداحی لطمه می‌زنند. در مرحله اول گزارش‌ها ارائه می‌شود، تذکرات داده می‌شود و اگر توجهی نشود، اقدامات مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رود. قرار بر این است که جریان مداحی با هدایت شورا به مسیر درست بازگردد و همواره جنبه جلب و جذب نیز در آن رعایت شود.

این‌ستایشگر اهل‌بیت در ادامه گفت: شورا تقریباً چهار سال است فعالیت دارد. مدتی متوقف شد و اکنون دوباره با هماهنگی نهادهای ذیربط مانند سپاه و نیروی انتظامی و چند گروه دیگر در حال فعالیت است. اگر لازم باشد، این نهادها دخالت می‌کنند تا کار به سامان برسد. طبیعتاً گاهی از برخی مداحان و ذاکران برجسته، رفتارهایی خارج از چارچوب مشاهده می‌شود، اما هدف این است که رویکرد شورا سلبی نباشد و به جای آن جلب و هدایت مداحان مدنظر قرار گیرد.

انسانی گفت: با وجود فعالیت‌ها، تاکنون اثرگذاری ویژه‌ای مشاهده نشده است. اگر شورا به صورت جدی وارد عمل شود، بخشنامه‌ها به هیأت‌ها ابلاغ شود و حضور ادبا و شعرای متخصص نیز در شورا تقویت گردد، قطعاً نتایج بسیار مثبتی حاصل خواهد شد. ورود جدی شورا می‌تواند مسیر مداحی و ستایشگری کشور را اصلاح کند و جایگاه معنوی و فرهنگی مداحان را ارتقا دهد. شورای عالی ستایشگری ظرفیت ارزشمندی است که با استمرار و جدیت در فعالیت‌ها، می‌تواند جریان ستایشگری کشور را از آسیب‌ها مصون دارد و نسل آینده را در مسیر صحیح هدایت کند.

