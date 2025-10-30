به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، شورای عالی ستایشگری، نهادی چند ساله است که با هدف ساماندهی، صیانت از جایگاه مداحان و هدایت جریان ستایشگری در مسیر اصیل و معنوی، توسط سازمان هیأت و تشکلهای دینی تشکیل شده است. این شورا مأموریت دارد ضمن سیاستگذاری کلان، به آسیبشناسی محتوای مداحی، ارتقای اخلاق حرفهای ستایشگران و هماهنگی میان هیأتها و نهادهای فرهنگی بپردازد.
حاج علی انسانی، مداح پیشکسوت و پیرغلام اهل بیت(ع)، از اعضای اینشورا، درباره فلسفه شکلگیری، اقدامات و دستاوردهای شورای عالی ستایشگری گفت: هدف این شورا این است که جریان ستایشگری را سر و سامان دهد. اگرچه کار گسترده و نیازمند توان فراوان است، اما برنامهریزیها با جدیت دنبال میشود. قصد این است که جریان مداحی سامان یابد و از هجمهها و اهانتهایی که به مداحان وارد میشود، جلوگیری شود. در همین راستا، تعبیر «ستایشگری» را میتوان بهترین و جامعترین واژه دانست؛ همانگونه که رهبر انقلاب فرمودهاند، مداح تنها مدحخوان نیست، بلکه اهل شور، دعا و مناجات است، و این همان رسالت حقیقی ستایشگری است.
وی افزود: شورا تا الان، چند ماده و تبصره تدوین کرده و قرار است ابتدا با کسانی برخورد شود که به وحدت جامعه مداحی لطمه میزنند. در مرحله اول گزارشها ارائه میشود، تذکرات داده میشود و اگر توجهی نشود، اقدامات مرحلهبهمرحله پیش میرود. قرار بر این است که جریان مداحی با هدایت شورا به مسیر درست بازگردد و همواره جنبه جلب و جذب نیز در آن رعایت شود.
اینستایشگر اهلبیت در ادامه گفت: شورا تقریباً چهار سال است فعالیت دارد. مدتی متوقف شد و اکنون دوباره با هماهنگی نهادهای ذیربط مانند سپاه و نیروی انتظامی و چند گروه دیگر در حال فعالیت است. اگر لازم باشد، این نهادها دخالت میکنند تا کار به سامان برسد. طبیعتاً گاهی از برخی مداحان و ذاکران برجسته، رفتارهایی خارج از چارچوب مشاهده میشود، اما هدف این است که رویکرد شورا سلبی نباشد و به جای آن جلب و هدایت مداحان مدنظر قرار گیرد.
انسانی گفت: با وجود فعالیتها، تاکنون اثرگذاری ویژهای مشاهده نشده است. اگر شورا به صورت جدی وارد عمل شود، بخشنامهها به هیأتها ابلاغ شود و حضور ادبا و شعرای متخصص نیز در شورا تقویت گردد، قطعاً نتایج بسیار مثبتی حاصل خواهد شد. ورود جدی شورا میتواند مسیر مداحی و ستایشگری کشور را اصلاح کند و جایگاه معنوی و فرهنگی مداحان را ارتقا دهد. شورای عالی ستایشگری ظرفیت ارزشمندی است که با استمرار و جدیت در فعالیتها، میتواند جریان ستایشگری کشور را از آسیبها مصون دارد و نسل آینده را در مسیر صحیح هدایت کند.