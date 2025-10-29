خاخام‌ یهودی: ایران، عامل اصلی لغو نشست باکو

پس از نسل کشی اخیر در غزه، رابطه گرم دولت باکو با رژیم اسرائیل در حدی که کنفرانس سالانه خاخام های یهودی در این کشور برگزار می شود، با انتقاد طیف گسترده ای از ملت ها و نخبگان مسلمان در منطقه مواجه بوده است.

یک روزنامه راستگرای اسرائیلی مدعی شد تهدید ایران علیه دولت جمهوری آذربایجان، سبب لغو کنفرانس سالانه خاخام های یهودی اروپایی در شهر باکو شده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، روزنامه جروزالم پست اسرائیل، مدعی شد، ایران جمهوری آذربایجان را تهدید به لغو کنفرانس خاخام‌های اروپایی کرد.



جروزالم پست در خبری مدعی شد: تهدیدهای گزارش‌شده از سوی ایران علیه دولت جمهوری آذربایجان منجر به لغو کنفرانس خاخام‌های اروپایی در شهر باکو شده است، رویدادی که قرار بود به مدت 4 روز از سوم تا ششم نوامبر برگزار شود.

سازمان دهندگان این کنفرانس هنوز رسما اعلام نکرده اند که دلیل لغو آن چه بوده، اما از دولت جمهوری آذربایجان به دلیل حمایت قدردانی کرده اند.

دربیانیه لغو این کنفرانس آمده است: "کنفرانس خاخام‌های اروپایی با کمال تاسف اعلام می‌کند که کنوانسیون آن در باکو که قرار بود هفته آینده برگزار شود، به دلیل شرایطی خارج از کنترل ما به تعویق افتاده است... ما مایلیم از دولت جمهوری آذربایجان به خاطر حمایت مداومش تشکر کنیم و از هرگونه مشکل ایجاد شده عذرخواهی کنیم."

جروزالم پست در ادامه مدعی شد:" گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که موساد به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی ایران، این کنفرانس را لغو کرده است.

با لغو این کنفرانس، برگزار کنندگان آن در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند که پول بلیت پروازهای لغو شده به باکو به خریداران که غالبا از رهبران جامعه یهودی هستند، بازپرداخت شود.

خاخام "پینچاس گلداشمیت"، رئیس کنفرانس، به جروزالم پست گفت که آنها در تلاشند تا اطمینان حاصل کنند که این کنوانسیون امسال، احتمالا در اسرائیل، برگزار خواهد شد.

طبق گزارش‌ها، دو وزیر اسرائیلی (آمیخای چیکلی و آمیخای الیاهو) در تلاش برای کمک به انتقال کنفرانس به اسرائیل هستند.

گلداشمیت گفت: "ما به هر طریقی این کنوانسیون را برگزار خواهیم کرد."

رابطه بحث برانگیز باکو با تل آویو

طبق مطالب تبلیغاتی کنفرانس، در جریان این کنفرانس قرار بود به مسائلی مانند آزادی مذهب، یهودستیزی در اروپا و پیمان‌های ابراهیم بپردازد.

وزارت امور خارجه آذربایجان به سوال جروزالم پست درباره ارتباط لغو این کنفرانس با ادعای تهدید از جانب ایران، پاسخی نداد.

گفتنی است برگزاری این کنفرانس در یک کشور با اکثریت جمعیت مسلمان (شیعه) با انتقاد بخش اعظمی از افکار عمومی ملت های مسلمان به ویژه در ترکیه روبرو بوده است.

دولت باکو رابطه ای ویژه با دولت ترکیه دارد. دولت آنکارا طی 2 سال گذشته در مواضع اعلامی خود صریحا از حماس و مقاومت غزه حمایت کرده است و انتقادات تندی را علیه دولت نتانیاهو مطرح کرده است.

منتقدان، برکزاری این کنفرانس در باکو را پس از نسل کشی 2 سال گذشته در غزه از سوی اسرائیل، نوعی توهین به مسلمان ها می دانند.

پس از نسل کشی اخیر در غزه، رابطه گرم دولت باکو با رژیم اسرائیل با انتقاد طیف گسترده ای از ملت ها و نخبگان مسلمان در منطقه مواجه بوده است.