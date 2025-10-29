مجیدی در آستانه اخراج از لیگ امارات

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نشریه البیان امارات در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت تیم‌های لیگ برتر این کشور پرداخته است و در بخشی از آن از احتمال اخراج برخی دیگر از مربیان از جمله فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی تیم فوتبال البطائح خبر داده است.

این نشریه نوشته است: «در پایان هر هفته هواداران و رسانه‌ها در انتظار اعلام خبر اخراج یک مربی جدید هستند. از ابتدای فصل تاکنون مربیان دو تیم اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد که این روند قرار است ادامه پیدا کند. مربی دیگری که تحت فشار قرار دارد، فرهاد مجیدی مربی ایرانی تیم البطائح است که تیمش اکنون در رده دوازدهم جدول لیگ قرار دارد. البطائح در شش بازی اخیرش تنها یک پیروزی کسب کرده که برابر تیم خورفکان و در هفته دوم مسابقات بوده است. آنها در مرحله یک هشتم نهایی جام ریاست جمهوری هم با قبول باخت در ضربات پنالتی مقابل شباب الاهلی حذف شدند».

شاگردان مجیدی با تنها سه امتیازی که از تک پیروزی‌شان کسب کرده‌اند، در جدول تنها از دو تیم دیگر بالاتر هستند و ۱۳ امتیاز با صدر جدول فاصله دارند.