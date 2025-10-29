En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجیدی در آستانه اخراج از لیگ امارات

یک نشریه اماراتی مدعی شد، احتمال برکناری سرمربی ایرانی تیم فوتبال البطائح بسیار زیاد است.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۶۱
| |
499 بازدید
مجیدی در آستانه اخراج از لیگ امارات

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، نشریه البیان امارات در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت تیم‌های لیگ برتر این کشور پرداخته است و در بخشی از آن از احتمال اخراج برخی دیگر از مربیان از جمله فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی تیم فوتبال البطائح خبر داده است.

این نشریه نوشته است: «در پایان هر هفته هواداران و رسانه‌ها در انتظار اعلام خبر اخراج یک مربی جدید هستند. از ابتدای فصل تاکنون مربیان دو تیم اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد که این روند قرار است ادامه پیدا کند. مربی دیگری که تحت فشار قرار دارد، فرهاد مجیدی مربی ایرانی تیم البطائح است که تیمش اکنون در رده دوازدهم جدول لیگ قرار دارد. البطائح در شش بازی اخیرش تنها یک پیروزی کسب کرده که برابر تیم خورفکان و در هفته دوم مسابقات بوده است. آنها در مرحله یک هشتم نهایی جام ریاست جمهوری هم با قبول باخت در ضربات پنالتی مقابل شباب الاهلی حذف شدند».

شاگردان مجیدی با تنها سه امتیازی که از تک پیروزی‌شان کسب کرده‌اند، در جدول تنها از دو تیم دیگر بالاتر هستند و ۱۳ امتیاز با صدر جدول فاصله دارند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرهاد مجیدی لیگ امارات نشریه البیان لیگ برتر البطائح اخراج
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رابطه تلویزیون و وریا همچنان تیره است؟/ بازگشت کاپیتان به استقلال و مرور یک چالش قدیمی
استقلال و کوشکی نقره داغ شدند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۴ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۱ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۰ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bpV
tabnak.ir/005bpV