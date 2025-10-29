اپل بازارهای جهانی را میخکوب کرد!

صعود بازار سهام در حالی رخ میدهد که به نظر میرسد تنشهای آمریکا و چین کاهش یافته و زمینه را برای توافق تجاری احتمالی میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در اواخر هفته فراهم میکند. معاملهگران همچنین منتظر تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در روز چهارشنبه و گزارش افزایش درآمدهای شرکتهای فناوری از جمله اپل در روز پنجشنبه هستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، انویدیا، چند ماهی است که تنها عضو باشگاه چهار تریلیون دلاریها بوده است. اپل نیز با افزایش بیش از ۹ درصدی سهام خود در سال جاری، به این جمع میپیوندد. مایکروسافت نیز در معاملات روزانه سهشنبه از مرز چهار تریلیون دلار عبور کرد و نقطه عطفی برای این شرکت محسوب میشود که اولین بار در جولای به آن دست یافت.
تقاضای اولیه برای آیفون ۱۷، عامل محرکی برای افزایش سهام اپل در هفتههای اخیر بوده است. دادههای مربوط به زمان عرضه شرکت «کانترپوینت» (Counterpoint) نشان میدهد که فروش این گوشی در اوایل ماه جاری در آمریکا و چین در مقایسه با آیفون ۱۶ در سال گذشته حدود ۱۴ درصد بیشتر بوده و مدل پایه آیفون ۱۷ در چین تقریبا دو برابر شده است. در این چرخه، اپل قیمتها را ثابت نگه داشت و «آیفون ایر» فوق باریک با قاب تیتانیومی را نیز اضافه کرد که روز چهارشنبه پس از تاخیری کوتاه، در چین برای فروش عرضه شد.
خدمات، موسیقی اپل، آی کلود، اپ استور و بخش پخش آنلاین نیز به این صعود کمک کردهاند. در سه ماهه ژوئن، اپل ۹۴ میلیارد دلار درآمد ثبت کرد که این درآمد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش یافته است. و بخش خدمات به تنهایی شاهد رکورد ۲۷.۴ میلیارد دلاری فروش بود.
سایت کوارتز گزارش کرد، با این حال، موارد مورد علاقه سرمایهگذاران، بازده سرمایه بوده است. در ماه مه، هیات مدیره اپل، ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر را برای بازخرید سهام تصویب کرد که کمتر از رکورد سال گذشته است، اما همچنان بازخریدی محسوب میشود که شناوری سهام را محدود و از سود هر سهم پشتیبانی میکند.