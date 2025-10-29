En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نان و میوه رکورد گرانی مهرماه را زدند

تورم سالانه دخانیات به ۵۲ درصد رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۳۲
| |
516 بازدید
|
۴
نان و میوه رکورد گرانی مهرماه را زدند

طبق گزارش مرکزآمار، تورم سالانه حدود ۴۰ درصد برآورد شد و خانوارها به‌طور میانگین ۴۸.۶ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۳ برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات هزینه کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل ۳.۳ واحد درصد افزایش یافت.

طبق بررسی ها؛ نان و غلات، سبزیجات و حبوبات ، چای وقهوه به ترتیب با ۹۸، ۷۷.۷ و ۶۸ درصد بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردند.همچنین گروه‌های نان و غلات و میوه خشکبار  در صدر تورم سالانه قرار گرفتند.

جالب است، تورم سالانه دخانیات به ۵۲ درصد رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
میوه نان گرانی دخانیات بازار میوه قیمت نان قیمت میوه خبر فوری
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در تهران
نان سنگک گران شده است؟
میوه به اقلام لاکچری پیوست
قیمت روز میوه و تره‌بار چهارشنبه ۵ شهریور
دروغی برای توجیه گرانی میوه
دستبرد دلالان به جیب مردم و کشاورزان
معاون وزیر صمت: نگفتم مردم میوه نخرند!
سیب همچنان صدرنشین گرانی
قیمت انواع میوه در میادین تره‌بار تهران
نان سنتی گران نشده است
قیمت میوه با فروکش کردن تب خرید کاهش یافت
قیمت نان گران نمی شود
فروش میوه ۵۰ درصد کاهش یافت
آیا قیمت نان افزایش می‌یابد؟!
جدیدترین قیمت میوه و صیفی/ هر روز گرانتر از دیروز
آخرین وضعیت بازار میوه در روزهای پایانی سال
قیمت امروز انواع میوه و سبزی در بازار /سرمای هوا قیمت برخی صیفی‌جات را افزایش داد
«قوت غالب» ایرانی‌ها از چه زمانی گران می‌شود؟
میوه ارزان می‌شود؟
جدیدترین قیمت میوه در بازار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
نان ومیوه وگوشت وبرنج ومرغ وهمه کالا
علی قلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
خداوندا دیگه بسه ، ما طاقت این همه آزمایش جور واجور رو نداریم .
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
نام ومیوه تنها نیستند که رکورد زدند همه کالاها رکورد زدند واین نحوه اداره کشور که بخش بزرگی از جامعه حقوق بگیر ازحداقل تامین نیازهای زندگی محروم باشند کارنامه خوبی نیست
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
دولت رکوردها . هر روز یاد وعده های توخالی پزشکیان می افتم . کاش زودتر تمام شوند .
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۳ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۵۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۵۹ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bp2
tabnak.ir/005bp2