نان و میوه رکورد گرانی مهرماه را زدند

تورم سالانه دخانیات به ۵۲ درصد رسید و در جایگاه سوم قرار گرفت.

طبق گزارش مرکزآمار، تورم سالانه حدود ۴۰ درصد برآورد شد و خانوارها به‌طور میانگین ۴۸.۶ درصد بیشتر از مهر ۱۴۰۳ برای خرید همان مجموعه کالاها و خدمات هزینه کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل ۳.۳ واحد درصد افزایش یافت.

طبق بررسی ها؛ نان و غلات، سبزیجات و حبوبات ، چای وقهوه به ترتیب با ۹۸، ۷۷.۷ و ۶۸ درصد بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردند.همچنین گروه‌های نان و غلات و میوه خشکبار در صدر تورم سالانه قرار گرفتند.

