۰۷/آبان/۱۴۰۴
Wednesday 29 October 2025
۰۷:۰۰
اجتماعی
»
اجتماعی
پ
عکس ماهوارهای از آسمان خشک خاورمیانه در کره زمین
نمای ماهوارهای از زمین در این لحظه، آسمانی بیابر و صاف را بر فراز جنوبغرب آسیا نشان میدهد.
برچسب ها
کره زمین
عکس ماهواره ای
آسمان
خاورمیانه
خشکسالی
هواشناسی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیانده شد/ ریختوپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشکهای ایرانی آمادهاند؛ لازم باشد باز هم استفاده میکنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیستها روحیه بدهد
گزارش خطا
نظرسنجی
