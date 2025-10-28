تعبیر عجیب ترامپ از بمباران اتمی آمریکا در ژاپن

رئیس‌جمهور آمریکا در سفر به ژاپن با تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در پایان جنگ جهانی دوم و اشغال ژاپن و «کوچک» خواندن آن، از روابط دوستانه واشنگتن-توکیو تمجید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز، سه‌شنبه در سفر به ژاپن گفت که این کشور آسیایی دوستی است که همواره در کنار آمریکا بوده و این مسئه با توجه به «درگیری کوچکی» که در گذشته بین دو کشور وجود داشته، شگفت‌انگیز است.

بنا بر این گزارش، ترامپ در نشست با فعالان اقتصادی در توکیو گفت: ژاپن همواره در طی مسیر در کنار ما بوده است. جالب این است که ما یک درگیری کوچک با ژاپن هم داشتیم که احتمالا شنیده‌اید. پس از چنین چیز هولناکی دو کشور نزدیک‌ترین دوستان و شرکای ممکن برای یک‌دیگر هستند.

او همچنین از ژنرال «داگلاس مک‌آرتور» تمجید کرد که عهده‌دار نظارت بر اشغال ژاپن توسط آمریکا در ۱۹۴۵ بود.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به توافق صلح میان دو کشور گفت: لحظه‌ای که توافق صلح امضا شد، این مرد اقدام به شکل‌دادن روابط دوستانه‌ای میان کشورهای ما کرد که رشد یافته و عمق پیدا کرده و او در واقع قانون اساسی اینجا را نوشت و این کار را کاملا به تنهایی انجام داد.



استقبال نخست‌وزیر ژاپن از «دونالد ترامپ» در توکیو، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵

جنگ اوکراین

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش به مسئله جنگ اوکراین پرداخته و گفت که معتقد است جنگ اوکراین پایان خواهد یافت.

ترامپ با تکرار ادعای خود درباره پایان دادن به جنگ‌ها در سراسر جهان گفت: ما به هشت جنگ پایان دادیم و بعدی نیز در راه است. به نظرم این جنگ روسیه-اوکراین باشد. فکر می‌کردم قرار است آسان باشد. ما (جنگ) خاورمیانه را پایان دادیم اما هنوز این جنگ(اوکراین) باقی مانده است و امیدواریم که بتوانیم کار آن را نیز به سرانجام برسانیم.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: این موضوع تا کنون به خوبی پیش نرفته است اما از این پس خوب خواهد شد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که پیشتر «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفته بود ترامپ خواهان صلح پایدار در اوکراین است، نه شرط گذاشتن برای عرضه تسلیحات به کی‌یف.



تصویر ترامپ روی جلد ترامپ (او از تصویر سمت چپ گلایه کرده بود)

تمجید از تصویر روی جلد مجله تایم

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه از استفاده مجله تایم از تصویر او برای روی جلد تمجید کرده و گفت: آن‌ها تصویر مرا روی جلد مجله تایم قرار دادند. عکس خوبی بود.

او به پیشینه طولانی خود با این مجله اشاره کرده و گفت: تا کنون تقریبا ۵۰ بار تصویرم روی جلد بوده و ۱۷ مورد از آن‌ها به دردم می‌خورد که حالا با این یکی ۱۸تا شد.

این مجله پس از انتشار تصویر ترامپ روی جلد خود در ماه نوامبر و انتقاد رئیس‌جمهور آرمیکا از آن، تصویر جلد را تغییر داد.

تایم در ۱۳ اکتبر تصویری از روی جلد این مجله با عکس ترامپ از زاویه پایین منتشر کرد که رئیس‌جمهورآمریکا با نارضایتی آن را «عکسی بسیار بد» خواند.