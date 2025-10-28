En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعبیر عجیب ترامپ از بمباران اتمی آمریکا در ژاپن

رئیس‌جمهور آمریکا در سفر به ژاپن با تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در پایان جنگ جهانی دوم و اشغال ژاپن و «کوچک» خواندن آن، از روابط دوستانه واشنگتن-توکیو تمجید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۰۵
| |
567 بازدید

تعبیر عجیب ترامپ از بمباران اتمی آمریکا در ژاپن

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز، سه‌شنبه در سفر به ژاپن گفت که این کشور آسیایی دوستی است که همواره در کنار آمریکا بوده و این مسئه با توجه به «درگیری کوچکی» که در گذشته بین دو کشور وجود داشته، شگفت‌انگیز است.

بنا بر این گزارش، ترامپ در نشست با فعالان اقتصادی در توکیو گفت: ژاپن همواره در طی مسیر در کنار ما بوده است. جالب این است که ما یک درگیری کوچک با ژاپن هم داشتیم که احتمالا شنیده‌اید. پس از چنین چیز هولناکی دو کشور نزدیک‌ترین دوستان و شرکای ممکن برای یک‌دیگر هستند.

او همچنین از ژنرال «داگلاس مک‌آرتور» تمجید کرد که عهده‌دار نظارت بر اشغال ژاپن توسط آمریکا در ۱۹۴۵ بود.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به توافق صلح میان دو کشور گفت: لحظه‌ای که توافق صلح امضا شد، این مرد اقدام به شکل‌دادن روابط دوستانه‌ای میان کشورهای ما کرد که رشد یافته و عمق پیدا کرده و او در واقع قانون اساسی اینجا را نوشت و این کار را کاملا به تنهایی انجام داد.


استقبال نخست‌وزیر ژاپن از «دونالد ترامپ» در توکیو، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵

جنگ اوکراین

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهاراتش به مسئله جنگ اوکراین پرداخته و گفت که معتقد است جنگ اوکراین پایان خواهد یافت.

ترامپ با تکرار ادعای خود درباره پایان دادن به جنگ‌ها در سراسر جهان گفت: ما به هشت جنگ پایان دادیم و بعدی نیز در راه است. به نظرم این جنگ روسیه-اوکراین باشد. فکر می‌کردم قرار است آسان باشد. ما (جنگ) خاورمیانه را پایان دادیم اما هنوز این جنگ(اوکراین) باقی مانده است و امیدواریم که بتوانیم کار آن را نیز به سرانجام برسانیم.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: این موضوع تا کنون به خوبی پیش نرفته است اما از این پس خوب خواهد شد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که پیشتر «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفته بود ترامپ خواهان صلح پایدار در اوکراین است، نه شرط گذاشتن برای عرضه تسلیحات به کی‌یف.


تصویر ترامپ روی جلد ترامپ (او از تصویر سمت چپ گلایه کرده بود)

تمجید از تصویر روی جلد مجله تایم

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه از استفاده مجله تایم از تصویر او برای روی جلد تمجید کرده و گفت: آن‌ها تصویر مرا روی جلد مجله تایم قرار دادند. عکس خوبی بود.

او به پیشینه طولانی خود با این مجله اشاره کرده و گفت: تا کنون تقریبا ۵۰ بار تصویرم روی جلد بوده و ۱۷ مورد از آن‌ها به دردم می‌خورد که حالا با این یکی ۱۸تا شد.

این مجله پس از انتشار تصویر ترامپ روی جلد خود در ماه نوامبر و انتقاد رئیس‌جمهور آرمیکا از آن، تصویر جلد را تغییر داد.

تایم در ۱۳ اکتبر تصویری از روی جلد این مجله با عکس ترامپ از زاویه پایین منتشر کرد که رئیس‌جمهورآمریکا با نارضایتی آن را «عکسی بسیار بد» خواند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ژاپن توکیو بمباران اتمی نخست وزیر ژاپن خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ باز هم به سوی کره شمالی دست دوستی دراز کرد
عکس: لباس عجیب ملانیا در دیدار ترامپ با امپراطور ژاپن
ترامپ ماه آینده به ژاپن می‌رود
واکنش ژاپن به اظهارات ترامپ درباره ایران و هیروشیما
واکنش ترامپ به انتخاب نخست‌ وزیر زن در ژاپن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
چرا برد موشک‌های ایران به 2000 کیلومتر محدود شد؟ پاسخ معنادار عزیز جعفری
یک ایرانی در میان چهره‌های قدرتمند جهان
تغییر چهره بازیگران سریال آوای باران بعد از 12 سال
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری
رقص دو نفره مهران غفوریان و محمود شهریاری با آهنگ حمیرا
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
اظهارات تازه سرلشکر رحیم صفوی درباره جنگ
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
اتهام سه ترک به قاچاق سلاح از ایران به اسرائیل
واکنش معنادار ژاله صامتی به ماجرای پژمان جمشیدی
پشیمانی مهناز افشار از رفتن از ایران و امیدواری به بازگشت
نظم جدید منطقه با محوریت اعراب خلیج فارس است/ ترکیه به دنبال تقویت روابط نظامی با کویت و عمان است
قاضی باید قسیّ القلب باشد
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۵۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bob
tabnak.ir/005bob