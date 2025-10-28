En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حاشیه‌های درگیری بر سر جنسیت همسر مکرون

در روزهای اخیر، برژیت مکرون، همسر رئیس‌جمهور فرانسه، دوباره به صدر اخبار جهان بازگشته است. علت آن آغاز دادگاهی در پاریس است که در آن ده نفر به اتهام آزار و هتک حرمت آنلاین علیه او محاکمه می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۰۳
| |
507 بازدید
حاشیه‌های درگیری بر سر جنسیت همسر مکرون

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، پرونده جدید برژیت مکرون، بانوی اول فرانسه، درباره آزار اینترنتی و شایعات جنسیتی در پاریس آغاز شد. در روزهای اخیر، برژیت مکرون، همسر رئیس‌جمهور فرانسه، دوباره به صدر اخبار جهان بازگشته است. علت آن آغاز دادگاهی در پاریس است که در آن ده نفر به اتهام آزار و هتک حرمت آنلاین علیه او محاکمه می‌شوند.

این افراد متهم‌اند که طی چند سال گذشته، شایعاتی بی‌اساس درباره هویت جنسیتی بانوی اول منتشر کرده‌اند؛ شایعاتی که از توئیتر تا تیک‌تاک و تلگرام فراگیر شد. به گفته دادستانی پاریس، این حملات «ماهیت جنسیت‌زده و تحقیرآمیز» داشته و به وضعیت روحی و جسمی برژیت مکرون آسیب زده است.

متهمان ۸ مرد و ۲ زن از کشورهای مختلف اروپا هستند که اتهام آن ها «آزار آنلاین، افترا و انتشار اخبار کذب درباره بانوی اول فرانسه» بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی متهمان اعتراف کرده‌اند که در انتشار ویدئوها و پست‌های ساختگی نقش داشته‌اند، اما مدعی‌اند هدفشان «طنز» بوده است. با این حال، تیم حقوقی مکرون اعلام کرده که این اقدامات به‌وضوح خشونت دیجیتال محسوب می‌شود و باید مجازات شود.

برژیت مکرون در مصاحبه‌ای کوتاه گفت: «من سال‌ها معلم بودم. می‌دانم چگونه سخن زشت می‌تواند یک انسان را ویران کند.» این اظهارات با حمایت گسترده فعالان حقوق زنان و کارشناسان رسانه همراه شده است.

ارتباط ماجرا با ویدئوی جنجالی سفر آسیایی

همزمان با آغاز دادگاه، ویدئویی از سفر آسیایی امانوئل و برژیت مکرون در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که ظاهراً نشان می‌داد بانوی اول هنگام خروج از هواپیما همسرش را هل داده است. دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه اما این ویدئو را «تحریف‌شده و ساختگی» دانست و اعلام کرد: «این لحظه‌ای شوخ‌طبعانه میان زوجی بود که ۲۷ سال زندگی مشترک دارند.»

تحلیل‌گران معتقدند این ویدئوها بخشی از جنگ روانی رسانه‌ای علیه دولت فرانسه است.

چرا این ماجرا فقط یک دادگاه ساده نیست؟

در نگاه اول ممکن است این پرونده صرفاً مربوط به آزار دیجیتال باشد، اما بررسی عمیق‌تر نشان می‌دهد که چند لایه پنهان سیاسی و اجتماعی در پس آن وجود دارد:

۱. آزمونی برای دموکراسی دیجیتال فرانسه

فرانسه سال‌هاست در پی قانون‌گذاری سخت‌گیرانه‌تر علیه نفرت‌پراکنی آنلاین است. محاکمه این ده نفر می‌تواند نخستین پرونده شاخص اروپا در زمینه‌ی «آزار جنسیتی آنلاین علیه شخصیت‌های سیاسی» باشد. اگر حکم سنگینی صادر شود، احتمالاً اتحادیه اروپا نیز قوانین مشابهی تصویب خواهد کرد.

۲. حمله به اعتبار دولت مکرون

تحلیل رسانه‌ای نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از محتوای تخریبی علیه برژیت مکرون، از حساب‌هایی با منشأ خارجی منتشر شده است. به گفته کارشناسان، هدف ممکن است تضعیف وجهه بین‌المللی دولت فرانسه و منحرف‌کردن افکار عمومی از چالش‌های اقتصادی داخلی باشد.

۳. تأثیر روانی و فرهنگی بر جامعه فرانسه

برژیت مکرون، که پیش‌تر معلم ادبیات بوده، نماد زن مستقل و تحصیل‌کرده فرانسوی محسوب می‌شود. حملات علیه او، بازتابی از تنش‌های فرهنگی میان نسل قدیم و جدید فرانسه است — نسلی که هنوز نسبت به نقش زنان در قدرت سیاسی، رویکردی محافظه‌کارانه دارد.

۴. پیامد جهانی: مسئولیت پلتفرم‌ها

این پرونده فشار مضاعفی بر شرکت‌هایی چون X (توییتر سابق)، تیک‌تاک و یوتیوب وارد کرده است تا سیاست‌های ضد شایعه‌پراکنی خود را جدی‌تر بازبینی کنند. احتمال دارد پس از این دادگاه، اروپا مقررات جدیدی برای نظارت مستقیم بر محتوای دیجیتال تصویب کند. اگرچه دادگاه هنوز حکم نهایی را صادر نکرده، اما همین روند، آغازگر بحثی جدی در سطح جهان شده: 

چگونه می‌توان از افراد در برابر حملات سایبری و شایعات محافظت کرد، بی‌آنکه آزادی بیان قربانی شود؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرانسه مکرون برژیت ماکرون همسر ماکرون جنسیت تغییر جنسیت شکایت دادگاه خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نظر جدید ترامپ درباره جنسیت همسر «ماکرون»
پس لرزه شایعات درباره مرد بودن همسر مکرون
پیام‌های پنهانی لباس غیر رسمی همسر مکرون 
آیا همسر مکرون، یک مرد بوده است؟
متهمان پرونده ادعای تغییر جنسیت همسر ماکرون تبرئه شدند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم می‌زند
چرا برد موشک‌های ایران به 2000 کیلومتر محدود شد؟ پاسخ معنادار عزیز جعفری
یک ایرانی در میان چهره‌های قدرتمند جهان
تغییر چهره بازیگران سریال آوای باران بعد از 12 سال
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری
رقص دو نفره مهران غفوریان و محمود شهریاری با آهنگ حمیرا
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
اظهارات تازه سرلشکر رحیم صفوی درباره جنگ
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
اتهام سه ترک به قاچاق سلاح از ایران به اسرائیل
واکنش معنادار ژاله صامتی به ماجرای پژمان جمشیدی
پشیمانی مهناز افشار از رفتن از ایران و امیدواری به بازگشت
نظم جدید منطقه با محوریت اعراب خلیج فارس است/ ترکیه به دنبال تقویت روابط نظامی با کویت و عمان است
قاضی باید قسیّ القلب باشد
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005boZ
tabnak.ir/005boZ