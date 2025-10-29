کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است

در پی اظهارات اخیر کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، درباره عدم ارائه درخواست رسمی برای دریافت سامانه اس-۴۰۰، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد که منظور جلالی انکار همکاری‌های دفاعی نبوده، بلکه این اقدامات در چارچوب توافقات دوجانبه در حال انجام است.

سالار ولایتمدار، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با دریافت تسلیحات نظامی از این کشور از جمله سامانه دفاعی اس 400 درخواستی به روسیه نداده است، اظهار کرد: ما معاهده و پیمانی با روس ها و چینی ها داریم. مراحل قانونی این معاهده مقداری زمان بر شد تا مراحل قانونی آن انجام شود. اکنون این معاهدات قانونی بین ایران، روسیه و چین ساری و جاری است و در قالب این معاهدات اقدامات، عملی می شوند.

قراردادهای نظامی بین ایران، روسیه و چین در حال انجام است

وی افزود: اینکه کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو بیان کرده که در ارتباط با اعطای تسلیحات روسی به ایران هنوز اتفاقی نیفتاده، اشاره او این نبوده که خارج از این معاهده یا در قالب این معاهده اقدامی انجام نشده، بلکه او اعلام کرد که بر اساس قراردادهای منعقد شده فی ما بین دو کشور، این اقدامات در حال انجام است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در موضوعات کمک های نظامی و امنیتی با روسیه، همکاری ها بر اساس همان معاهده در حال انجام است، گفت: قبل از جنگ 12 روزه این قراردادها بین دو کشور تنظیم شده و بنا بود طرف روس یک سری تجهیزات و سلاح به ما بدهند و ما نیز به آنها تسلیحات نظامی بدهیم. به عنوان دو کشور و قدرت منطقه ای این حق را داریم که این مراودات را پیش ببریم.

قراردادهای ما با روسیه و چین بر اساس پروتکلهای مورد نظر در حال انجام است و بر اساس یک سری ملاحظات ضرورت ندارد که مشخصا به یک یا چند نوع سلاح خاص خریدار شده اشاره کرد.

ولایتمدار یادآور شد: بعد از جنگ 12 روزه حساسیت در قبال این همکاری های نظامی بالا گرفته است. قراردادهای ما با روسیه و چین بر اساس پروتکلهای مورد نظر در حال انجام است و بر اساس یک سری ملاحظات ضرورت ندارد که مشخصا به یک یا چند نوع سلاح خاص خریدار شده اشاره کرد.

وی تاکید کرد: باید از روسیه علیرغم اینکه در یک چغرافیا و جبهه دیگری با 58 کشور غربی در حال نبرد و درگیری است و هر جا که لازم بوده چه از نظر سیاسی، چه از نظر موضوعات دیگر کنار کشورمان بوده و همراهی اش قابل ستایش است تشکر کنیم.

چرا همچنان در لیست سیاه FATF قرار داریم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از صحبت هایش در ارتباط با اینکه علیرغم تصویب لوایح CFT و پالرمو همچنان در لیست سیاه FATF قرار داریم توضیح داد: در زمان بررسی این لوایح، برخی مسئولان خودشان را خسته کرده بودند در این موضوع و مخالفان و موافقان فریاد می زدند. لوایح پالرمو و CFT ذیل FATF تعریف می شوند. در واقع طرح این مباحث از طرف غربی ها دامی برای کشور است. آنها اصول و قواعد ما را نمی پذیرند. ما به خوبی می دانیم که چه این لوایح را بپذیریم یا رد کنیم، در رفتار خصمانه آنها تاثیری نخواهد گذاشت.

ولایتمدار افزود: ما برای اینکه جامعه جهانی را با خود همسو کنیم شروطی را تعیین کردیم و لوایح CFT و پالرمو را پذیرفتیم. ما اعلام کردیم که ایران غیرمنطقی نیست بلکه طرف مقابل منطق ندارد. آنها تحت هر شرایطی با ما این رفتار را دارند.

آمریکا و غرب برجام را برای ایجاد محدودیت در ایران ساختند

وی در ادامه صحبت هایش، در ارتباط با این موضوع که معاهده برجام در 6 مهر به پایان رسید اما غربی ها و بالاخص آمریکا در قالب برجام و در جهت تامین منافع خود و در اقدامی یک سویه تحریم های گذشته را مجددا علیه کشورمان اعمال کردند و رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال این موضوع باید به چه نحو باشد، تصریح کرد: برنامه های اینها برای ایجاد محدودیت و ایجاد دست انداز برای ما بود. برجام را ساختند و جامعه جهانی را مشغول کردند تا این محدودیت ها را ایجاد کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با درایت نظام سعی کردیم که کمترین بهانه را به اینها بدهیم و سعی کردیم که با آنها کنار بیاییم و در واقع دنیا را مقابل خود نگذاریم. هنر آمریکا و غرب این است که دنیا را مقابل ما قرار بدهند و بعد از این موضوع بهره برداری کنند. اما خوشبختانه موفق نشدند و نتوانستند این اقدام را انجام بدهند.

تحریم های ایران در سازمان ملل شکافی عمیق ایجاد کرده است

ولایتمدار با اشاره به اینکه اکنون در خصوص بحث تحریم هایی ایران، یک شکاف عمیق در سازمان ملل ایجاد شده، گفت: آمریکا و غرب از نظر شکلی بر روی چیزی اصرار می کنند که خودشان هم آن را قبول نداشتند و اجرایش نکردند و به اصطلاح زیرش زدند. آنها به دنبال این هستند که از برجام بهره ای برای ایجاد محدودیت در نظام ما ببرند. اقدامات آنها هیچ آثاری نداشته است.

وی در پایان تاکید کرد: ما زمان پایان برجام را اعلام کردیم و هر چه جلوتر می رویم آثار فروریختن و ریزش این کوه یخی که اینها در مقابل اذهان جامعه جهانی ایجاد کردند را بیشتر مشاهده می کنیم.