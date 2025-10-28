En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش

در پی انتشار اخباری مبنی بر خروج پژمان جمشیدی از کشور در بحبوحه پرونده قضایی جنجالی او، علی محمدزاده، وکیل مدافع این بازیگر و فوتبالیست سابق، ضمن تأیید این موضوع، به تشریح جزئیات این سفر و آخرین وضعیت پرونده پرداخت.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۸۷
| |
1403 بازدید

واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش

به گزارش تابناک به نقل از طرقداری، علی محمدزاده اعلام کرد که خروج موکلش از کشور کاملاً قانونی بوده است. وی در این خصوص توضیح داد: «در ۲ ماه گذشته موکلم با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده و بازگشته است.» او همچنین تأکید کرد که سفر اخیر جمشیدی برای انجام امور اداری به خارج از کشور صورت گرفته و «او پس از پایان کارهای اداری خود قطعاً به کشور بازخواهد گشت.»

وکیل جمشیدی همچنین بخش قابل توجهی از اظهاراتی که توسط خانم شاکی و مادرش مطرح شده است را «با محتوای پرونده و واقعیت جلسه دادگاه مغایرت دارد.» او با اشاره به ادعای مادر شاکی مبنی بر حضور در جلسه، تصریح کرد: «مادر شاکی نه در جلسه رسیدگی حضور داشته و نه اجازه ورود به دادگاه را داشته.» محمدزاده همچنین به ضبط رسمی جلسه دادگاه اشاره کرد و گفت: «فیلمبرداری رسمی از جلسه انجام و به امضای قاضی پرونده، رسیده است.»

محمدزاده ادعاهای مطرح شده مبنی بر تأیید اتهام تجاوز به عنف توسط سازمان پزشکی قانونی را به شدت رد کرد. وی تأکید کرد: «پزشکی قانونی هیچ‌گونه گزارش یا نامه‌ای مبنی بر وقوع تجاوز به دادگاه ارسال نکرده و چنین مستندی در پرونده وجود ندارد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق بازیگر اتهام زندان آزادی خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پژمان جمشیدی سکوتش را شکست + متن پیام
جزئیات تازه از روند پرونده پژمان جمشیدی
توضیحات سردبیر هم میهن درباره مسدودی سایت روزنامه
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
عکس‌العمل عجیب پزشکی قانونی به پرونده پژمان جمشیدی
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد
هشدار قوه قضاییه درباره پرونده پژمان جمشیدی
واکنش جنجالی زیدآبادی به پرونده پژمان جمشیدی
توضیح درباره نحوه خروج پژمان جمشیدی از کشور
تازه ترین عکس از پژمان جمشیدی در کنار دوستانش
پژمان جمشیدی به ترکیه رفت!
عکس: سلفی ویژه پژمان جمشیدی پس از آزادی
اولین تصاویر پژمان جمشیدی پس از آزادی از زندان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005boJ
tabnak.ir/005boJ