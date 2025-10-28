به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اهداف در این نشست، رضا هوشمند، مدیر روابط عمومی گروه سرمایهگذاری اهداف با تأکید بر ضرورت هماندیشی مستمر میان روابط عمومیها، از تدوین منشور روابط عمومی و اطلاعرسانی گروه خبر داد.
وی این منشور را گامی مهم در جهت انسجام عملکرد، ارتقاء کیفیت ارتباطات و تقویت جایگاه روابط عمومیها در ساختار سازمانی دانست.
همچنین تهیه و تنظیم جدول ارزیابی عملکرد روابط عمومیها و تعیین سطح فعالیتها بر اساس امتیازهای کسبشده، از دیگر محورهای مطرحشده بود و مدیر روابط عمومی اهداف در این باره گفت: این اقدام را با هدف تثبیت جایگاه مدیران روابط عمومی و فراهمسازی بستر مناسب برای جذب و بهکارگیری نیروهای متخصص در دستور کار قرار گرفته است.
هوشمند با اشاره به اهمیت جایگاه واحد روابط عمومی در ساختار گروه سرمایهگذاری اهداف و اطلاع رسانی عملکرد و فعالیتهای انجام شده،گفت: اصلاح ساختار سازمانی شرکتها و بازنگری در چارت منابع انسانی با تمرکز بر جذب متخصصان حوزههای روابط عمومی، ارتباطات، خبرنگاری، گرافیک و هوش مصنوعی، با اولویت در دستور کار قرار دارد.
مدیر روابط عمومی اهداف با اشاره به رشد روزافزون علوم نوین، بر ضرورت بهرهگیری از کارشناسان هوش مصنوعی در روابط عمومی تأکید کرد.
وی افزود: ایجاد و تقویت درگاههای ارتباطی، توسعه سایتها و پلتفرمهای پرمخاطب و اشتراکگذاری پیوندهای خبری از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ارتقاء سطح اطلاعرسانی گروه است و این اقدامات با هدف افزایش دسترسی مخاطبان به اخبار معتبر و هدفمند دنبال میشود.
هوشمند با تاکید بر ارتقا و تقویت سواد رسانهای اظهار داشت: در بخش آموزش و توانمندسازی، شناخت و بازشناخت روشهای نوین خبرنویسی، روایتپردازی خبری و ایجاد جذابیتهای محتوایی و بصری از طریق آموزشهای تخصصی و مستمر از دیگر برنامههای شورای راهبردی روابط عمومی خواهدبود و بر این باور هستم که آموزش شیوههای نوین تهیه، تنظیم و ارائه خبر، ضمن افزایش جذابیت، به ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتر محتوا کمک خواهد کرد.
مقابله با انتشار اخبار جعلی و شایعات و ارایه پیشنهاد از سوی مدیران روابط عمومی در این زمینه از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود و مدیر روابط عمومی اهداف با تأکید بر سرعت عمل، شفافیت و دقت در انتشار اخبار، دروازهبانی خبر، تحلیل بهموقع رویدادها و سناریونویسی را از ابزارهای مؤثر در جلوگیری از انتشار اخبار منفی و غیرواقعی دانست.
هوشمند با اشاره بر اهمیت تعامل حرفهای و دو سویه با رسانههای معتبر، خبرگزاریها، روزنامهها و کانالهای پرمخاطب، اظهار داشت: این تعامل با هدف ارتقاء سطح اعتماد رسانهای و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای در راستای تحقق اهداف گروه ایجاد و تقویت میشود.
وی در ادامه، بر ضرورت اعتمادسازی میان مدیران عامل و واحدهای روابط عمومی تأکید کرد و گفت: ارائه برنامههای اجرایی، گزارشهای عملکرد علمی، مشارکت فعال در برنامهها و چالشها و ایفای نقش روابط عمومی در مدیریت رسانهها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تقویت این تعامل است.
هوشمند در پایان با تاکید بر ضرورت ارائه برنامه گفت: از آنجایی که شورای راهبردی روابط عمومیها وظایف متعددی همچون برنامهریزی، ارزیابی، ایده پردازی، مدیریت و انتشار سریع و دقیق اخبار و در جایگاه اخص برندینگ گروه را بر عهده دارد؛ از دیداردو تعامل مدیران روابط عمومی در حد فاصل نشستهای دورهای و ماهانه استقبال کرد و افزود: گفت و گوی موثر و هدفمند، بیان مشکلات و موانع، بررسی عملکردها و ارزیابی میان دورهای در کسب عملکرد مثبت و رو به جلوی روابط عمومیها موثر و کارساز است.
این گزارش میافزاید: حبیب خراسانی معاون منابع انسانی و پشتیبانی گروه اهداف در ابتدای نشست یاد شده با تبیین رویکردهای روابط عمومیها و اشاره به مطالب راهبردی پرداخت.
در ادامه به رئوس مطالب ارائه شده اشاره میشود:
_ تشکیل نهاد ارتباطی و در گام دوم با نهادسازی اقدام به شبکه سازی شود که در این شبکه ارتباطی کنشگران اصلی، مدیران روابط عمومی گروه اهداف هستند.
_ کنشگری و تبیین برنامهها ودستاوردها
_ بستر سازی و در نهایت جریان سازی با بهرهمندی از ظرفیت انسانی متخصص
_ ضرورت ایجاد چارت روابط عمومی در تمام هلدینگها و شرکتهای تابعه
_ ایجاد نظام ارزیابی شرکتها
_ ايجاد نظام برنامهریزی منسجم
شایان ذکر است شورای راهبردی روابط عمومیهای اهداف پس از این به صورت دورهای و ماهانه برگزار خواهد شد.