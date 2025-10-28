En
دستور نتانیاهو برای از سرگیری حملات شدید به نوار غزه

ارتش رژیم صهیونیستی به بهانه درگیر شدن نیروهای حماس با نظامیانش حملات خود را علیه نوار غزه تشدید می‌کند.
دستور نتانیاهو برای از سرگیری حملات شدید به نوار غزه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رسانه‌های عبری زبان از جمله روزنامه معاریو در گزارشی در این رابطه اعلام کردند، بنیامین نتانیاهو دستور تشدید حملات علیه نوار غزه را صادر کرد.

براساس این گزارش، از فرماندهی منطقه جنوبی و نیروی هوایی اسرائیل خواسته شده است تا لیستی از اهدافی که قرار است به آن در نوار غزه حمله شود، را تهیه کند.

قرار است این لیست در ساعات آتی در اختیار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر قرار گرفته و وی اهداف را برای انهدام مشخص کند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم ساعاتی قبل از آن اعلام کرده بود که بنیامین نتانیاهو جلسه کابینه امنیتی را برای از سرگیری حملات به نوار غزه تشکیل داد.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی هم در بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد، بعد از مشاوره‌های امنیتی صورت گرفته، بنیامین نتانیاهو دستورات خود را به فرماندهی نظامی برای انجام فوری حملات گسترده و شدید علیه نوار غزه صادر کرد.

در تبادل نظر صورت گرفته در نشست کابینه امنیتی مقرر شد منطقه‌ای تحت کنترل اسرائیل به بعد از خط زرد هم گسترش پیدا کند.

تل آویو این مسئله را به اطلاع مسئولین آمریکایی که در مقر فرماندهی کریات جات مستقر هستند رسانده و به آنها ابلغ کرده است که قصد حمله به نوار غزه را دارد.

روزنامه هاآرتص در گزارشی در این رابطه اعلام کرد، ارتش اسرائیل قصد دارد از این حملات برای عمق بخشیدن به مناطق تحت کنترل خود استفاده کرده و مناطقی را که از آن عقب نشینی کرده بود را مجددا باز پس بگیرد.

