توضیح درباره نحوه خروج پژمان جمشیدی از کشور

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یکی از نزدیکان پژمان جمشیدی گفت: سفر پژمان جمشیدی به ترکیه صرفاً برای دیدار با پدر، برادر و اقوامش بوده است و چند روز دیگر برمی‌گردد.

وی تأکید کرد: او منعی برای سفر نداشته و مشکل ممنوع‌الخروجی ندارد.

وی افزود: البته قرار است در ساعاتی دیگر متنی هم به منظور رفع ابهام در فضای‌مجازی منتشر کند.

همچنین یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: این بازیگر به‌صورت قانونی از کشور خارج شده و موضوع فرار یا خروج غیرقانونی از کشور در میان نیست. تا این لحظه هیچ منع قضایی (ممنوع الخروجی) برای سفر وی اعلام نشده است.