قدیری ابیانه: ۶۰ درصد مردم فریب خورده‌اند!

محسن جلیلوند، استاد روابط بین‌الملل در مناظره با محمدحسن قدیری‌ابیانه، فعال سیاسی اصولگرا، برای ۶۰ درصد از مردم تعبیر «فریب‌خوردگان» را به کار برده بود، گفت: «چطور موقع جنگ ۱۲ روزه پای کار بودند و فریب نخورده بودند؟!»
قدیری ابیانه: ۶۰ درصد مردم فریب خورده‌اند!

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، در مناظره‌ای میان محسن جلیلوند، استاد روابط بین‌الملل، و محمدحسن قدیری‌ابیانه، فعال سیاسی اصولگرا، دو دیدگاه متفاوت درباره نگاه مردم به حاکمیت و عملکرد مجلس مطرح شد.

محسن جلیلوند در این گفت‌و‌گو با انتقاد از به‌کار بردن واژه «فریب‌خورده» برای رأی‌دهندگان گفت: «چطور مردمی که در دانشگاه‌های همین کشور درس خوانده‌اند و در هیئت‌های همین کشور حضور داشته‌اند را فریب‌خورده می‌نامیم؟ یعنی ۶۰ درصد واجدین شرایط رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری فریب خورده‌اند؟»

او با اشاره به مشارکت مردم در بزنگاه‌های ملی افزود: «بخش کمی از این مردم انقلاب را دیده‌اند، اما موقع جنگ ۱۲ روزه پای کار بودند و فریب نخورده‌اند. مردم امروز به این مجلس می‌گویند ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان. این مجلس برای قیمت دلار و بیکاری چه کرده است؟ در این شرایط دنبال مسائلی مثل سگ‌گردانی هستند. آقایانی که زندگیشان از پارکینگ به پارکینگ است، از مشکلات چه اطلاعی دارند؟»

در مقابل، محمدحسن قدیری‌ابیانه در پاسخ گفت: «من نگفتم همه مردم ایران فریب خورده‌اند، اما خیلی‌ها تحت تأثیر تبلیغات خارجی قرار می‌گیرند و بعضی را هم خودمان فریب داده‌ایم.» او با اشاره به روش‌های تبلیغاتی در انتخابات گفت: «آقای حجاریان گفته بود ما مثل موم می‌توانیم افکار مردم را شکل دهیم. مثلاً گفتند اگر جلیلی رئیس‌جمهور شود جنگ می‌شود یا ریشه‌های او افغانستانی است. بله، از این ترفند‌ها استفاده می‌شود.»

