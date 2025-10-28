دومین برنز بوکس بانوان به دست آمد

به گزارش تابناک، عصر امروز در مرحله نیمهنهایی رقابتهای بوکس بازیهای آسیایی جوانان متین چمیپا در وزن ۵۴ کیلوگرم موفق شد در مصاف با موتاز المشاله از اردن با ارائه نمایشی خوب و برتر به پیروزی رسیده و به فینال راه پیدا کند. چمیپا که در این مسابقه با لباس، دستکش و کلاه آبی مسابقه میداد با رای داوران و با نتیجه 5 بر صفر برنده شد.
چمیپا در فینال به مصاف دوژان ژومکان از قزاقستان میرود.
در دیگر دیدار امروز نیز یکتا صحرایی در وزن ۷۵ کیلوگرم دختران در نخستین حضور بینالمللی خود برابر سمیرا تورگونووا از ازبکستان رفت که در پایان با وجود جدال نسبتا نزدیک با حریف قدرتمند خود در نهایت مسابقه را واگذار کرد و به مدال برنز دست یافت. این دومین مدال دختران بوکسور ایران در مسابقات امروز بود.