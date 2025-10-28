En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دومین برنز بوکس بانوان به دست آمد

نماینده وزن ۵۴ کیلوگرم ایران نیز موفق شد به دیدار نهایی مسابقات بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین راه پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۶۱
| |
255 بازدید
دومین برنز بوکس بانوان به دست آمد

به گزارش تابناک، عصر امروز در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان متین چمی‌پا در وزن ۵۴ کیلوگرم موفق شد در مصاف با موتاز المشاله از اردن با ارائه نمایشی خوب و برتر به پیروزی رسیده و به فینال راه پیدا کند. چمی‌پا که در این مسابقه با لباس، دستکش و کلاه آبی مسابقه می‌داد با رای داوران و با نتیجه 5 بر صفر برنده شد.

چمی‌پا در فینال به مصاف دوژان ژومکان از قزاقستان می‌رود.

در دیگر دیدار امروز نیز یکتا صحرایی در وزن ۷۵ کیلوگرم دختران در نخستین حضور بین‌المللی خود برابر سمیرا تورگونووا از ازبکستان رفت که در پایان با وجود جدال نسبتا نزدیک با حریف قدرتمند خود در نهایت مسابقه را واگذار کرد و به مدال برنز دست یافت. این دومین مدال دختران بوکسور ایران در مسابقات امروز بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بحرین بازی های آسیایی جوانان بوکس مسابقات دختران خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سیدطاها هاشمی در کشتی آزاد به مدال رسید
پسران کبدی‌ ایران نایب قهرمان آسیا شدند
ایران در بخش بازی‌های رایانه‌ای مدال گرفت
برنز تیمی تکواندو به ایران رسید
تیم فوتسال جوانان ایران با جشنواره گل به فینال صعود کرد
مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
اولین مدال آسیایی تیم بانوان در تاریخ راگبی ایران
کاروان اعزامی به بازی‌های جوانان آسیایی بحرین نامگذاری شد
پایان مسابقات پومسه با ۳ طلا و ۳ برنز برای ایران
نایب قهرمانی دختران کبدی ایران در جوانان آسیا
رها شدن بوکسورهای ایران در بحرین؛ رئیسی که به منامه نرفته برگشت
آرمان الهی به مدال نقره کشتی آزاد رسید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005bnt
tabnak.ir/005bnt