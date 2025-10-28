تیم فوتسال جوانان ایران با جشنواره گل به فینال صعود کرد

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (سه‌شنبه) در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات آسیایی جوانان بحرین در سالن ورزشی خلیفه برابر ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۴ بر ۲ به برتری دست یافت و راهی فینال شد.

گل‌های ایران توسط صدرا چوپانی (۳ گل)، محمدجواد نوروزی (۳ گل) حسین‌رضا یوسفی (۲ گل)، امیرحسین مستشارنژاد، ابوالفضل زمانی، امیرحسین داهی‌پور، سعید فخرانی، محمدحسین غریبی و محمد کرمی به ثمر رسید. شاگردان علی صانعی که نمایش بسیار خوبی در این رقابت‌ها داشتند، ساعت ۱۹:۳۰ پنج شنبه ۸ آبان در فینال این مسابقات و برای کسب مدال طلا به مصاف برنده تایلند و افغانستان خواهند رفت.

تیم ملی فوتسال جوانان کشورمان در مرحله گروهی ابتدا برابر قرقیزستان با نتیجه ۵ بر یک پیروز شدند، سپس عربستان را در بازی یک طرفه با ۱۴ گل شکست دادند. شاگردان صانعی در سومین بازی مقابل تایلند به تساوی ۳ بر ۳ دست یافتند تا به عنوان تیم صدرنشین به نیمه‌نهایی صعود کنند.