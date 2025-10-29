En
اولین پل نامرئی جهان ساخته شد!

تیمی از معماران ژاپنی به همراه محققان دانشگاه توکیو، موفق شدند اولین پل نامرئی دنیا را روی یک رودخانه کوچک در استان شیزوئوکا بسازند.
تیمی از معماران ژاپنی به همراه محققان دانشگاه توکیو، موفق شدند اولین پل نامرئی دنیا را روی یک رودخانه کوچک در استان شیزوئوکا بسازند.

به گزارش تابناک، این پل با استفاده از ترکیبی از متامواد نانو و طراحی فوق‌العاده هوشمندانه، به گونه‌ای ساخته شده که در زاویه دید انسان، تقریباً غیرقابل مشاهده به نظر می‌رسد.

ویژگی‌های این پل:

ساختار از نانوفیبر‌های شفاف و فوق‌مقاوم

پوشش ویژه‌ای از متامواد برای شکست نور

مقاومت بسیار بالا در برابر باد، باران و زلزله

نحوه عملکرد پل

متامواد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نور را دور از ساختار پل هدایت می‌کنند؛ درست مثل اینکه نور از آن عبور می‌کند.

این فناوری قبلاً در مقیاس‌های کوچک برای “پوشش‌های نامرئی” آزمایش شده بود، اما این نخستین‌بار است که در یک پروژه ساختمانی واقعی استفاده می‌شود.

بازخورد جهانی:

این پروژه در سطح بین‌المللی توجه گسترده‌ای به خود جلب کرده و بسیاری آن را نشانه‌ای از “آینده معماری شفاف و نامرئی” می‌دانند.

