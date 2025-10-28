رویه فیفا در خصوص رفتار باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان/ فسخ یک جانبه با مدیران بیگانه با ورزش

در شرایطی که پرسپولیس سرمربی خود را تغییر داده و اوسمار ویرا جانشین وحید هاشمیان شده است، اما همچنان مباحث حقوقی این ماجرا ادامه دارد و مدیران این باشگاه نتوانستند به درستی رویه قانونی را پیش ببرند.

جدایی وحید هاشمیان از پرسپولیس فارغ از مباحث فنی، موافقان و مخالفانی که دارد، یک مبحث حقوقی و چالش برانگیز برای این باشگاه شده است که از قضا مقصر آن مدیران فعلی این باشگاه هستند که مسئله را بغرنج کرده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شیوه برکناری وحید هاشمیان از پرسپولیس به شکل‌های مختلف نقد شده است. از موافقان تغییر سرمربی تا مخالفان این ماجرا هم مباحث مختلفی را مطرح کرده‌اند. موافقان تغییر وحید هاشمیان بر این اصول هستند که پرسپولیس زیبا بازی نمی‌کرده و تغییری در شکل بازی تیم دیده نشده و مخالفان هم معتقدند ۸ هفته برای ارزیابی عملکرد هاشمیان کافی نبوده، ضمن اینکه فاصله او با صدر جدول فقط ۲ امتیاز بود و در صورت پیروزی مقابل تراکتور هم امکان داشت که پرسپولیس خیز بلندی برای صدرنشینی بردارد.

با این حال، مدیران پرسپولیس که با شیوه کاری‌شان نشان داده‌اند کاملاً با ورزش و به ویژه فوتبال بیگانه هستند، برکناری هاشمیان را بدون توافق با این مربی رقم زدند و خداحافظی با او نیز ابتدا از طریق استوری اینستاگرامی محمد انصاری، معاون ورزشی باشگاه رقم خورد. یعنی نه نامه‌ای به این مربی داده شد که به پایان همکاری خود رسیده و نه سایت رسمی باشگاه، ابتدای امر به این موضوع اشاره کرد. حالا هم به لحاظ حقوقی پرسپولیسی‌ها می‌توانند با وحید هاشمیان دچار چالش‌های عجیب و غریبی شوند که مربوط به قرارداد این مربی است.

یک روز پس از اعلام برکناری وحید هاشمیان، این موضوع اعلام شد که توافقی از سوی مدیران باشگاه با سرمربی پیشین پرسپولیسی‌ها صورت نگرفته و قرارداد او به صورت یک طرفه فسخ و برکنار شده است. برخی هم این خبر را اعلام کردند که هاشمیان حاضر به توافق نشده و اعلام کرده باشگاه پرسپولیس موظف است ۵۰ میلیارد که پول قراردادش بوده را به این مربی پرداخت کند؛ آنطور که قوانین حقوقی فیفا هم در این زمینه می‌گوید، اگر کارفرما به هر دلیلی قرارداد یک مربی یا بازیکن را به صورت یک طرفه و پیش از پایان مهلت آن فسخ کند، باید تمامی مبلغ را پرداخت کند.

حالا در این میان، بحث دیگری هم مطرح شد مبنی بر اینکه مدیران پرسپولیس به وحید هاشمیان پیشنهاد داده‌اند شکل قراردادش را تغییر دهد و به جای سرمربیگری فعالیت دیگری را در باشگاه پرسپولیس دنبال کند. مسئله‌ای که از سوی علی اینانلو، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم تأیید شد و او صراحتاً اعلام کرد که چنین پیشنهادی به هاشمیان شده است.

اینانلو در مورد پیشنهاد به هاشمیان برای تبدیل شدن به مدیر ورزشی یا مدیر فنی این باشگاه گفت: «ما نگفتیم که بیایید مدیر ورزشی بشوید، ما گفتیم شما حیف هستید و تجربه شما نیاز است. می‌گفتیم ای کاش می‌شد یک تیم را در اختیار شما بگذاریم که بازیکن تربیت کنید. جمله ایشان این بود که من غیر سرمربیگری حاضر نیستم شغل دیگری را داشته باشم. ما پیشنهاد تیم پایه به آنها دادیم و به ایشان گفتیم حیف است.»

مسئله پیشنهاد باشگاه پرسپولیس به وحید هاشمیان از هر نظری عجیب بود و بعید است در هیچ کجای دنیا، چنین اتفاقی را شاهد باشیم. اینکه سرمربی از کارش برکنار شود و حاضر باشد که برای تیم‌های پایه یا مدیریت فنی باشگاه فعالیت خود را دنبال کند؛ شاید برعکس این اتفاق رقم خورده باشد، اما چنین پیشنهادی هم ناشی از عدم توانایی مدیریتی در باشگاه پرسپولیس است. از منظر حقوقی هم این موضوع قابل پرداختن است که در این زمینه احمدرضا براتی که از وکلای دادگستری محسوب می‌شود و در دادگاه عالی ورزش (CAS) هم تجربه داوری دارد در این زمینه توضیح کوتاهی داده است.

در توضیح حقوقی براتی در خصوص پیشنهاد باشگاه پرسپولیس به وحید هاشمیان برای تغییر ماهیت قراردادش آمده است: «در فوتبال حرفه‌ای، عنوان شغلی سرمربی فقط یک "اسم" نیست؛ بلکه بخشی اساسی از قرارداد و هویت حرفه‌ای اوست. اگر باشگاهی، در حالی‌که سرمربی با آن قرارداد معتبر دارد، فرد دیگری را به‌عنوان سرمربی منصوب کند و از سرمربی فعلی بخواهد در نقش دیگری – مانند کمک‌مربی یا مدیر فنی – فعالیت کند، این اقدام تغییر یک‌جانبه‌ی ماهیت قرارداد محسوب می‌شود. حتی اگر قرارداد ظاهراً پابرجا باشد، باشگاه عملاً سرمربی را از انجام وظایف اصلی‌اش محروم کرده و این، همان فسخ ضمنی است. چنین تغییری، بدون رضایت سرمربی، نقض قرارداد محسوب شده و در رویه‌ی فیفا و دادگاه داوری ورزش (CAS) به‌عنوان فسخ یک‌طرفه و بدون دلیل موجه شناخته می‌شود. زیرا جایگاه و شأن حرفه‌ای سرمربی، بخشی از شخصیت شغلی اوست و نمی‌توان آن را یک‌طرفه تنزل داد.»

همین توضیح حقوقی که البته شاید آنهایی که با فوتبال و ورزش آشنایی دارند و در سال‌های اخیر بارها و بارها شاهد فسخ‌های یک طرفه و اخراج مربیان بوده‌اند، به طور عمومی از آن با خبر باشند، نشان می‌دهد که مدیران پرسپولیس از جمله پیمان حدادی و علی اینانلو تا چه حد با مدیریت ورزش بیگانه هستند. حالا آنها با چنین شرایطی در باشگاه پرسپولیس تصمیم‌گیرنده شده‌اند و فضای ملتهبی را برای باشگاه پرسپولیس ایجاد کرده‌اند. تصمیمی که نه شأنیت این باشگاه را حفظ کرده و نه شأنیت وحید هاشمیان که به هر حال از ابتدای این فصل به عنوان سرمربی سرخپوشان انتخاب شده بود.