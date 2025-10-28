به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس جدیدترین دادههای هواشناسی، میانگین بارش استانهای کشور در پنج روز آینده اعلام شد و نشان میدهد که استانهای شمالی بیشترین میزان بارش را تجربه خواهند کرد.
استان گیلان با ثبت ۱۷.۳۹ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارش را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است. پس از آن، استان مازندران با ۱۱.۷۵ میلیمتر و گلستان با ۳.۸۷ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار دارند.
استانهای دیگر نیز به ترتیب شامل اردبیل با ۱.۰۱ میلیمتر، خراسان شمالی با ۰.۵۳ میلیمتر، زنجان با ۰.۳۹ میلیمتر، قزوین با ۰.۳۴ میلیمتر و سمنان با ۰.۱۴ میلیمتر هستند.
در سایر استانها، میزان بارشها کمتر از نیم میلیمتر پیشبینی شده است، بهطوری که آذربایجان غربی ۰.۰۷ میلیمتر، تهران ۰.۰۶ میلیمتر، آذربایجان شرقی ۰.۰۶ میلیمتر، البرز ۰.۰۴ میلیمتر و خراسان رضوی ۰.۰۱ میلیمتر بارش گزارش شده است.
سایر استانها در این بازه زمانی بارشی نخواهند داشت.
همچنین درصد پوشش برف در آخرین روز آماربرداری، نشان میدهد که درصد پوشش برف کشور صفر است.