En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟

در حالی که دولت، درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان را ملاک حذف یارانه نقدی اعلام کرده، بسیاری از مردم می‌پرسند آیا ده میلیون تومان در اقتصاد تورمی امروز نشانه رفاه است یا خط فقر؟ تصمیم وزارت رفاه برای حذف گسترده یارانه بگیران، موجی از انتقاد‌ها و ابهام درباره عدالت اقتصادی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۰۵
| |
1338 بازدید
|
۲۰
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟

هفت ماه از سال ۱۴۰۴ گذشته است؛ اما هنوز یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای قانون بودجه امسال، نه به طور کامل و دقیق اجرا شده و نه از نقطه اختلاف خارج شده است: حذف یارانه نقدی میلیون‌ها ایرانی.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ آن‌گونه که قانون بودجه امسال تصریح کرده، دولت باید در سال جاری پرداخت یارانه نقدی به سه دهک بالای درآمدی، یعنی خانوارهای دهک‌های هشتم، نهم و دهم را متوقف و حذف کند.

اما از همان آغاز، مسیر اجرای این حکم قانونی پر از ابهام و ایراد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی، مسئولیت دارد تا «شناسایی دقیق» خانوارهای پردرآمد را به انجام رساند؛ کاری که حالا پس از هفت ماه، هنوز محل مناقشه دولت و مجلس است.

آمار رسمی وزارت رفاه نشان می‌دهد در نیمه نخست سال، حدود هشت میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران نقدی حذف شده‌اند، در حالی که بر پایه برآوردهای اولیه، ۲۷ میلیون نفر در سه دهک بالای مورد اشاره قرار دارند.

اما سؤال کلیدی اینجاست: ملاک شناسایی چه بوده است؟

در ماه‌های اخیر، پاسخ مسئولان به این پرسش در رسانه‌ها تکرار شده: درآمد ۱۰ میلیون تومان در ماه پس از کسر اجاره‌بها. یعنی کسی که روزانه حدود ۳۳۳ هزار تومان درآمد دارد، از دید دولت مستحق دریافت یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی نیست! شاخصی که در میانه تورم دو رقمی و کاهش ارزش ریال، برای بسیاری از مردم، دارای ابهام و ایراد اساسی است! 

وزیر رفاه در مجلس؛ معیار درآمدی زیر ذره‌بین

امروز در صحن علنی مجلس، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با لحنی قاطع اعلام کرد: «هرکسی که در تهران مالک خانه باشد و کل درآمد خانواده سه‌نفره‌اش ۳۰ میلیون تومان در ماه باشد، جزو سه دهک بالاست و نباید یارانه نقدی دریافت کند. اگر مستأجر باشد، با حدود ۴۲ میلیون تومان درآمد، یارانه‌اش حذف می‌شود و به دهک هشتم ورود می‌کند.»

میدری تأکید کرد که «با همین مترو معیار درآمدی، پس از جنگ (!) شروع به حذف یارانه‌بگیران سه دهک بالا کرده‌ایم و هر ماه سه میلیون نفر را حذف کرده‌ایم» و افزود: «می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم تا کل ۲۷ میلیون نفر از یارانه نقدی خارج شوند.» او برای نشان دادن تصویری از وضعیت عمومی خانوارها، افزود: «۵۳ درصد از خانواده‌های ایران خودرو دارند و ۴۷ درصد فاقد خودرو هستند؛ سطح درآمد هم تقریباً همین‌طور متفاوت است.»

انتقاد قالیباف از میدری

اما این تأکیدها، آشکارا واکنش انتقادی رئیس مجلس را به‌دنبال داشت. محمدباقر قالیباف خطاب به وزیر رفاه گفت: «معیارهای طبقه‌بندی اقتصادی خانوار باید دقیق و جامع باشد؛ ساختار و بُعد خانواده، مجموع درآمد افراد، شاغل بودن اعضا، داشتن معلول یا بیمار خاص، تعداد و نوع خودروها، املاک و دارایی‌ها و تراکنش‌های مالی در بورس، همه شاخص‌های لازم برای آزمون وسع‌اند. این وظیفه شماست تا اطمینان حاصل کنیم دهک‌هایی که تحت پوشش هستند، واقعاً نیازمندند.» 

درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟

قالیباف با لحنی انتقادآمیز افزود: «داده‌های آماری وزارتخانه شما اشتباه است یا سامانه‌تان دچار اشکال است. سال‌هاست که سامانه رفاه ایرانیان وجود دارد، اما مردم هنوز نمی‌دانند چرا یارانه‌شان حذف می‌شود. باید ارتباط دو‌سویه میان مردم و سامانه برقرار شود تا هر فرد بتواند دلیل حذف یارانه‌اش را ببیند.»

رئیس مجلس تأکید کرد که کارایی سامانه رفاه ایرانیان باید روشن شود تا اطمینان حاصل گردد اعتراضات مردم به شکل مؤثر رسیدگی می‌شود، نه صرفاً در چارچوب اداری و بی‌پاسخ.

ریشه نقدها: ۱۰ میلیون تومانِ مبهم و ناعادلانه

وزارت رفاه در حالی با معیار درآمد ۱۰ میلیون تومانی به حذف گسترده یارانه‌ها ادامه می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی جامعه با این عدد هماهنگ نیست. در شرایطی که تورم افسارگسیخته هزینه تأمین نیازهای اولیه را به سطح‌های بی‌سابقه رسانده، درآمد ده میلیونی عملاً معادل حداقل معاش یک نفر در تهران شده است، نه شاخص رفاه. هرچند برخی معتقدند حداقل معاش روزانه را هم پوشش نمی دهد!

بر پایه همین معیار ناکارآمد، یارانه یک خانوار طبقه متوسط نیز حذف می‌شود. و آن‌گاه وزیر می‌گوید خانواده‌ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان و مالک خانه در تهران، باید از دریافت یارانه محروم شود! در حالی که چنین خانواده‌ای، اگر هزینه‌های اجاره، تعلیم و درمان را لحاظ کنیم و هزینه هایی همچون سفر و تفریح را هم در نظر نگیریم، تفاوتی بنیادین با ثروتمندان چند ده میلیونی یا صاحبان شرکت‌های رانتی ندارد.

واقعیت تلخ‌تر از آن است که با یک خط‌کشی ساده، افراد با درآمدهای واقعی متفاوت در یک سبد واحد قرار داده شوند. آیا خانواری با درآمد ۱۰ میلیون تومان واقعاً در رده دهک هشتم است؟ یا باید آن را در زمره دهک‌های پایین و درگیر هزینه‌های روزمره دانست؟

چگونه می‌توان میان بسیاری از مردم و مدیر دولتی و جوان با حقوق بالای ۱۰۰ میلیون تومانی دولتی یا سرمایه‌داری که خرید «ایران‌مال» را به رخ می‌کشد، یکسان قضاوت کرد؟

آزمون اعتماد و عدالت

به نظر می‌رسد طرح حذف گسترده یارانه‌ها، همانند بسیاری از تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر، گرفتار چاله داده و چالش عدالت شده است. داده‌هایی که ناقصند، سامانه‌ای که معترض را نمی‌شنود، و معیارهایی که با واقعیت هزینه‌های زندگی فاصله‌ای قابل‌توجه دارند.

در چنین شرایطی، وعده وزیر برای حذف ۲۷ میلیون نفر شاید از نگاه بودجه‌ای جذاب باشد، اما از منظر عدالت اجتماعی، بیشتر به تصمیمی پرخطر و سیاستی ناپخته شباهت دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حذف یارانه یارانه نقدی حذف یارانه بگیران وزیر رفاه احمد میدری دریافت یارانه سرپرستان خانوار
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
19
پاسخ
بانکها تخلف میکنند. زیان ده میشوند. اینکه این پولها به جیب چه کسانی میرود چه اهمیتی دارد؟ زیانشان به بانک مرکزی منتقل میشود. و بانک مرکزی آن را از جیب مردم جبران میکند.

به همین زیبایی.
میدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
14
پاسخ
آقای میدری شما اصلا" سواد حساب کردن هزینه ی یک خانواده چهار نفری در تهران برای یک ماه بتوانید انجام بدهید بعدش بیائید اظهارنظر کنید ؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
14
پاسخ
یارانه ای که احمدی نژاد بنا گذاشت ماهانه برای هر نفر 45500 تومان که معادل حدود 45 دلار برای هر فرد بود الان شده کمتر از نیم دلار
کجای کاری
اگر با قیمت دلار همان موقع حساب کنید الان حدود 5 میلیون تومان برای هر فرد باید پرداخت کنید
قضاوت با شما مسئولان مرفه ....
پاسخ ها
مستضعف
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تازه بعدها در زمان آقای رئیسی آزادسازی روغن و مرغ و کره و نان و غیره با تعیین افزایش مقداری یارانه انجام شد یعنی باید مثلا 100 دلار الان به هر نفر یارانه داده بشه
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
10
پاسخ
دهک بازی دولت که با سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم همراه است باعث میشودخیلی ها ناعادلانه از یارانه حذف شوند.مثلامن خانه ام را عوض کرده ام دولت که دیده حسابم چندمیلیارد گردش داشته منو ثروتمندفرض کرده ویارانه ام راقطع نموده
ناشناس
|
Austria
|
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
9
پاسخ
دنبال بهونه هستن فردا میگن جوراب خریدی میری دهک قطع یارانه
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
7
پاسخ
بهش بگید بنده خدا اجاره خونه در تهران می‌دونی چنده که برای خودت قانون ده میلیون ده میلیون گذاشتی ؟
اجاره خونه در تهران چنده؟
یعنی اگر کسی در تهران ماهانه دو یا سه ده میلیون اجاره دهد و برای فرزند و خانواده اش هزینه کند میرود دهک های بالا ؟
میخواهید کشور رو کمونیستی کنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
13
پاسخ
حقوق قانونی من کارمند یا کارگر رو متناسب با تورم بده یارانه نمبخوام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
7
2
پاسخ
یارانه صرفا باید صرفا به افراد نیازمند داده شود
بسیار میبینیم که افرادی که وضعیتشان خوب است در فروشگا ها کالابرگ میگیرند که ار عدالت اجتماعی به دور است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
11
پاسخ
دولت صدها هزار برابر مبلغی که از حذف یارانه مردم بدست می آورد با تخفیف در فروش نفت به چین و هزینه های دور زدن تحریم ها و ضعف در برداشت از منابع مشترک نفت و گاز و ناکارآمدی و تصمیمات اشتباه مسئولان و مدیران و ..... از دست می دهد چرا برای آنها برنامه ندارد فقط جیب مردم!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
9
پاسخ
فکر مردمی که صورتشون رو با سیلی سرخ نگهداشتن مثل امثال شما هستند؟
خانواده 5 نفره ام ماهیانه 1/500 یارانه می گیرم باهاش5 کیلوبرنج میخرم برای 2 روز خیلی زیاده
واقعا خجالت نمی کشید؟ این پول بابت هزینه آب و برق و گاز مردم هست و اصلاً ربطی به کم درآمد و پردرآمد نداره و بایستی به همه پرداخت بشه ...
برای آبادانی این مملکت چکار کرده اید؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005bmz
tabnak.ir/005bmz