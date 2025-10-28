دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا احتمال نامزدی برای سومین دوره ریاست جمهوری را رد نکرده و گفته است که «دوست دارد این کار را انجام دهد»؛ این در حالی است که فشارها برای پایان دادن به دومین تعطیلی طولانی دولت فدرال آمریکا شدت گرفته است و میلیونها آمریکایی در معرض خطر از دست دادن کمکهای غذایی هستند، کارکنان فدرال اولین حقوق کامل خود را دریافت نکردهاند و تاخیرهای مکرر در پروازها، برنامه سفرها را مختل کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ با این حال، ترامپ ایده نامزدی برای معاونت رئیس جمهور در سال ۲۰۲۸ را رد کرد؛ پیشنهادی که برخی حامیانش به عنوان راهی برای دور زدن محدودیت قانونی دو دوره ریاستجمهوری مطرح کرده بودند. او در هواپیمای «ایرفورس وان»، در مسیر کوالالامپور به توکیو در جریان تور پنجروزه آسیایی خود به خبرنگاران گفت: من منعی برای این کار ندارم، اما آن را انجام نمیدهم. به نظرم خیلی فریبنده است. بله، این را رد میکنم چون خیلی فریبنده است. فکر میکنم مردم این را دوست نداشته باشند. درست نیست.
ترامپ در پاسخ به احتمال نامزدی برای سومین دوره ریاست جمهوری نیز گفت: دوست دارم این کار را انجام دهم. بهترین آمارهایم را در اختیار دارم. آیا این احتمال را رد نمیکنم؟ خب، شما باید به من بگویید.
وی از معاون جیدی ونس، معاونش همچنین مارکو روبیو، وزیر خارجه دولتش به عنوان نامزدهای قوی برای ریاست جمهوری تمجید کرد و گفت: اگر آنها گروهی تشکیل دهند، غیرقابل توقف خواهد بود. واقعاً اینطور فکر میکنم. ما گروه فوقالعادهای داریم، چیزی که دموکراتها ندارند.
بر اساس متمم بیستودوم قانون اساسی آمریکا، هیچ فردی نمیتواند بیش از دو بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. برخی حامیان ترامپ پیشنهاد کردهاند که او میتواند به عنوان معاون رئیس جمهور نامزد شود و سپس با استعفای رئیس جمهور جمهوریخواه، دوباره به قدرت برسد. اما کارشناسان حقوقی معتقدند که این اقدام از نظر قانونی قابل قبول نیست.
ترامپ در ماه مارس به سیانبیسی گفت که «احتمالا» دوباره نامزد نخواهد شد، اما بعداً تاکید کرد که درباره این احتمال «شوخی نمیکند.»
اظهارات و ادعاهای جدید ترامپ در حالی مطرح میشود که تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین هفته خود شده و جمهوریخواهان و دموکراتها همچنان بر سر بودجه به توافق نرسیدهاند. حدود ۱.۴ میلیون تن از کارکنان فدرال همچنان بدون حقوق هستند و بسیاری از خدمات متوقف شدهاند. ترامپ، که از زمان بازگشت به قدرت به دنبال کاهش نیروی کار فدرال بوده، از این بنبست بودجهای در کنگره برای پیشبرد برنامههای خود جهت کاهش و کوچکسازی بیشتر استفاده کرده است.