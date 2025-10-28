رأی به تداوم فعالیت شورای شهر اهواز؛ انحلال رد شد

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز از رد پیشنهاد انحلال شورای ششم این کلان‌شهر توسط هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور خبر داد و گفت: شورای شهر اهواز با ارائه مستندات لازم، به فعالیت خود در مسیر خدمت به شهروندان ادامه می‌دهد.

«محمدمهدی مطیعی» رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان خوزستان اظهار کرد: پیشنهاد انحلال شورای ششم که از سوی برخی نهاد‌ها به وزارت کشور و شورای مرکزی حل اختلاف ارسال شده بود، در جلسه نهایی این هیأت در تهران رأی نیاورد.

وی افزود: شورای ششم کلان‌شهر اهواز با ارائه مستندات کافی نشان داد که مشمول شرایط قانونی انحلال نیست و بر همین اساس، هیأت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور رأی به تداوم فعالیت شورا داد.

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز، با تأکید بر اینکه اعضای شورای شهر اهواز با قوت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف اهواز گام برمی‌دارند، تصریح کرد: تمام تلاش و ظرفیت شورا برای پیشبرد امور شهری، ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان به‌کار گرفته خواهد شد.

به گفته مطیعی، هیات مرکزی حل اختلاف پس از بررسی مستندات و برگزاری چندین نوبت جلسه رسیدگی، در نهایت دوشنبه ۵ آبان‌ماه رأی خود را مبنی بر عدم انحلال شورای ششم صادر کرد.