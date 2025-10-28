شکایت قالیباف از قیمت مرغ

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چالش‌های تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور گفت: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود، یعنی بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۵۰۰ تن جو، ۲ میلیون و ۵۰۰ تن کنجاله سویا و ۳ میلیون تن دانه سویا که وارد می‌شود. حال این سوال برای همه وجود دارد، البته ممکن است پاسخ آن برای من روشن است اما مردم می خواهند بدانند که چرا با وجود آنکه همه نیازهای نهاده‌های کشور نسبت به تولیداتی که در کشور انجام می‌شود با این حجم واردات و با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود. مرغ باید به کیلویی ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان برسد.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما این را هم متوجه هستیم که ضریب ارزش نرخ برق و دستمزد کارگر را باید حساب کنیم، اما وقتی ضرب و تقسیم می‌کنیم (بهای تمام شده) حداکثر ۱۳۰ هزار تومان می‌شود، اما چرا در بازار ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؟ و چرا در بازار مرغ سالم دیده نمی‌شود و اکثرا قطعه قطعه شده و به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد؟ افرادی که می‌خواهند مصرف کنند باید بدانند؛ لذا این موضوع را هم روشن کنید که وقتی ارز دولتی داده می‌شود چرا خروجی آن در قیمت‌های بازار مشاهده نمی‌شود.