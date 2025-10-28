En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شکایت قالیباف از قیمت مرغ

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثر نهاده‌های دام و طیور با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود خطاب به وزیر کشاورزی گفت: چرا با وجود واردات با ارز دولتی مرغ در بازار به کیلویی ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان می‌رسد؟
کد خبر: ۱۳۳۶۸۶۹
| |
812 بازدید
|
۷
شکایت قالیباف از قیمت مرغ

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چالش‌های تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور گفت: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود، یعنی بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون و ۵۰۰ تن جو، ۲ میلیون و ۵۰۰ تن کنجاله سویا و ۳ میلیون تن دانه سویا که وارد می‌شود. حال این سوال برای همه وجود دارد، البته ممکن است پاسخ آن برای من روشن است اما مردم می خواهند بدانند که چرا با وجود آنکه همه نیازهای نهاده‌های کشور نسبت به تولیداتی که در کشور انجام می‌شود با این حجم واردات و با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود. مرغ باید به کیلویی ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان برسد.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما این را هم متوجه هستیم که ضریب ارزش نرخ برق و دستمزد کارگر را باید حساب کنیم، اما وقتی ضرب و تقسیم می‌کنیم (بهای تمام شده) حداکثر ۱۳۰ هزار تومان می‌شود، اما چرا در بازار ۱۶۰ الی ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؟ و چرا در بازار مرغ سالم دیده نمی‌شود و اکثرا قطعه قطعه شده و به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد؟ افرادی که می‌خواهند مصرف کنند باید بدانند؛ لذا این موضوع را هم روشن کنید که وقتی ارز دولتی داده می‌شود چرا خروجی آن در قیمت‌های بازار مشاهده نمی‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس مرغ قیمت مرغ خبر فوری نهاده های دامی تورم
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت مرغ تازه چند؟
قیمت مرغ تا هفته آینده متعادل می‌شود
قالیباف: قیمت مرغ، نماد ناکارآمدی در اداره کشور است
مرغ به نرخ مصوب عرضه می‌شود
مردم مرغ را بیشتر از کیلویی ۳۱ هزار تومان نخرند
قیمت مرغ به ٢١ هزار تومان رسید
شرط مرغداران برای کاهش قیمت مرغ در بازار
قیمت مرغ کاهش نیافت
قالیباف: مجلس به دنبال مچ گیری نیست
نقش نهاده‌های دامی در قیمت مرغ و گوشت
قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد
قیمت مرغ همین هفته متعادل می‌شود
قیمت مرغ به ۲۶ هزار تومان رسید
قیمت مرغ به ٢٧ هزار تومان افزایش یافت
قیمت مرغ باز هم افزایش یافت
قیمت مرغ به ١٧ هزار و ٥٠٠تومان رسید
هشداری که باید جدی گرفت؛ مرغداران، نوروز ۱۴۰۰ گرفتار بی تدبیری مسئولان می‌شوند؟
مرغ به مرز ۱۹ هزار تومان رسید
قیمت مرغ به ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان رسید
قیمت مرغ رکورد زد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
5
پاسخ
تا وفاق و انسجام درست نشود .... داستان همینه است ... تا دست به دست ندهیم داستان همین است ... (جناب آقای قالیباف چرا عجله می کنید .... برای انتخابات قول می دیم برای مردم کارهای بزرگی شود ... حقوقا هم درست. .. حواسمون هست ...) .. ِ.. خب دایم می پرسند وفاق یعنی چی ...؟
یکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
11
پاسخ
الان وفاق خوبی جهت افزایش قیمت شکل گرفته است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
6
پاسخ
الهی چقدر به فکر مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
4
پاسخ
آقای قالیباف فقط از موضوعات شکایت میکنه! شما که رئیس مجلس هستین و قدرت قانون گذاری و نظارت دارین باید مظهر اقدام باشین نه شکایت و گله گذاری!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
6
پاسخ
جناب قالیباف چرازمان دولت آقای رییسی اعتراضی به افزایش قیمت مرغ نداشتید؟!!!
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
3
پاسخ
علت فقط و فقط فساد هست
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
2
پاسخ
جناب رییس مجلسشون فقط تو این سالها با قیمت مرغ سر و کار داشته و به افزایش آن اعتراض داشته و ظاهرا از نظر ایشون ، قیمت بقیه کالاها و خدمات از جاشون تکون نخوردن .
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۲ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۹ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۳ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005bmP
tabnak.ir/005bmP