جزئیات تازه از کودک‌آزاری در بهزیستی کلاردشت

بهزیستی مازندران ضمن تایید مواردی از ضرب و شتم کودک معلول هفت ساله به نام «درسا» در کلاردشت اعلام کرد: موسسه متخلف منحل شد.
| |
به گزارش تابناک به نقل از مهر، روز‌های گذشته خبر‌هایی از آزار جسمی کودک ۷ ساله به نام درسا در فضای مجازی باز نشر شد.

در پی آن بر اساس بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و بررسی‌های میدانی کارشناسان بهزیستی شهرستان و همچنین بازپرس دادگستری، متأسفانه مواردی از ضرب و شتم نسبت به کودک به نام «درسا» که دارای معلولیت جسمی و ذهنی خفیف بود، از سوی مدیرعامل مؤسسه، مشاهده و تأیید شد.

این موضوع موجب انتقال کودک یادشده ابتدا به بیمارستان کلاردشت و سپس به بیمارستان چالوس جهت درمان گردید. در همین راستا، پرسنل شریف بیمارستان کلاردشت موضوع را به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ گزارش دادند. در پی این اتفاق، رئیس اداره بهزیستی کلاردشت گزارش را به سرپرست اداره کل بهزیستی استان مازندران ارائه کرد.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران بلافاصله تیمی متشکل از معاون امور توانبخشی و رئیس اداره حراست را برای پیگیری موضوع و بررسی وضعیت کودک، و همچنین عیادت از او را به شهرستان اعزام و دستور جانمایی سایر مقیمان خانه توانبخشی افراد دارای اختلال هوشی رشدی به یکی دیگر از خانه‌های کوچک معلولان ذهنی خفیف در سطح استان را صادر کرد.

رقیه رحمانی سرپرست بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: اولویت اصلی و خط قرمز سازمان بهزیستی، حفظ حقوق، کرامت و شأن انسانی گروه‌های هدف است و در برابر هرگونه بی‌توجهی به تکریم فرزندان تحت حمایت یا آزار آنان، کوتاه نخواهیم آمد و تمام اقدامات قانونی لازم را با قاطعیت پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه، جلسه فوق‌العاده کمیسیون نظارت استانی بر مراکز، در ستاد بهزیستی مازندران تشکیل شد و با توجه به اینکه در اهداف اساسنامه مؤسسه یک فعالیت که آن هم نگهداری درج شده است، پروانه تأسیس مؤسسه خیریه متخلف لغو و مؤسسه منحل شد و همچنین پروانه فعالیت خانه توانبخشی افراد دارای اختلال هوشی رشدی خفیف و نیز پروانه مسئول فنی خانه فوق لغو شده است.

رحمانی ادامه داد: در حال حاضر، کودک یادشده (درسا) از لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی قرار دارد و بر اساس نظریه رسمی پزشکی قانونی، موضوع آزار جنسی به‌طور کامل رد شده است و مورد تأیید نیست.

وی گفت: اداره کل بهزیستی استان مازندران با نظارت مستمر بر روند ارائه خدمات، متعهد به احقاق حقوق این فرزند و سایر گروه‌های تحت پوشش خود است.

