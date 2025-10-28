بلک فرایدی به جشنواره خرید بزرگ در آخرین جمعه نوامبر گفته می‌شود که در آمریکا و بیشتر کشورهای غربی به نقطه عطفی در دنیای اقتصاد تبدیل شده است. فروشگاه‌های حضوری و آنلاین بی‌شماری در این روز، تخفیف‌های متعددی را برای اجناس خود در نظر می‌گیرند که مشتریان زیادی را به خرید وسوسه می‌کنند

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در ایران و خاورمیانه هم در اولین هفته آذرماه، بلک ‌فرایدی به روزی هیجان‌انگیز برای فروشندگان و خریداران تشنه تخفیف‌های واقعی تبدیل شده است. شما می‌توانید هر محصولی نظیر لوازم آرایشی، گوشی موبایل، جاروبرقی، لباس و...‌ را در این روز با قیمت پایین‌تر خریداری کنید.

تاریخچه بلک فرایدی در آمریکا

برای این‌که بدانید بلک فرایدی چیست و دقیقاً از کجا آمده، بهتر است با تاریخچه آن آشنا شوید. این روز بزرگ به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های تجاری جهان تبدیل شده است، ولی در گذشته یک روز معمولی برای خرید بعد از جشن شکرگزاری محسوب می‌شد. با گذشت زمان، فروشنده‌ها از این روز به‌عنوان فرصتی برای بازاریابی استفاده کردند و همین باعث تغییر رفتار مصرف کننده و در نتیجه، ایجاد تحولی بزرگ در چرخه اقتصادی خرده‌فروشی آمریکا در بلک فرایدی شد.

این رویداد که در گذشته‌های دور، سنتی ساده برای خرید آسان‌تر بود، حالا به نماد قدرت بازاریابی مدرن تبدیل شده است. در اوایل قرن بیستم، بیشتر فروشندگان معتقد بودند که روز بعد از جشن شکرگزاری بهترین زمان برای شروع خرید کریسمس است. در سال ۱۹۲۴ فروشگاه زنجیره‌ای میسیز، رژه‌ای با عنوان رژه روز شکرگزاری در شهر نیویورک برگزار کرد و با برگزاری مراسم‌های خاص دیگر و موسیقی و...، این سنت را کم‌کم رسمی‌تر نشان داد. به‌تدریج بازاریان هم از این فرصت برای افزایش فروش خود استفاده کرده و بلک فرایدی به سنتی جذاب تبدیل شد.

بلک فرایدی در کشور‌های مختلف

در اوایل قرن ۲۱، مراکزی نظیر آمازون و والمارت فروش اینترنتی را به‌شکل چشم‌گیری افزایش دادند که باعث شد بلک فرایدی به‌عنوان رویدادی جهانی معرفی شود. از سال ۲۰۱۳ این رویداد در بریتانیا هم گسترش یافت و فروشگاه Asda هم تخفیف‌هایی را در این روز روی محصولات خود اعمال کرد. به مرورزمان در استرالیا، کانادا و دیگر کشور‌های اروپایی هم فروشندگان از این رویداد برای جذب مشتری استفاده کرده و باعث به رسمیت شناختن آن شدند.

علاوه برکشور‌های غربی، در برخی از کشور‌های غیرغربی هم بلک فرایدی با نام‌ها و حتی گاهی در زمان‌های مختلفی برگزار می‌شود. در ترکیه و ایران نسخه‌های بومی‌شده از جمعه سیاه وجود دارند که بیشتر فروشگاه‌های اینترنتی از آن به‌عنوان راهی برای بهبود فروش و جذب مشتریان جدیدتر استفاده می‌کنند.

تأثیر اقتصادی بلک فرایدی

حالا دیگر جمعه سیاه روزی معمولی برای خرید نیست و آن را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت اقتصاد مصرف‌گرای آمریکا معرفی می‌کنند. باتوجه‌به گزارش فدراسیون ملی خرده‌فروشی در سال ۲۰۱۹، بالغ بر ۱۸۹ میلیون آمریکایی در این روز به خرید با تخفیف‌های بزرگ پرداخته‌اند. البته، این رقم شامل خرید‌های حضوری و اینترنتی است که نشان می‌دهد این سنت چه تأثیر و نفوذ بزرگی روی رفتار اقتصادی جامعه دارد.

در سال ۲۰۲۰ که ویروس کرونا گسترش یافت، خرید حضوری رونق چندانی نداشت و به همین دلیل، فروش اینترنتی به‌شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرد. رکورد بیشترین خرید اینترنتی مربوط به روز بلک فرایدی در دوران شیوع ویروس کرونا است که بیش از ۹ میلیارد دلار بود.

قیمت اجناس در بلک فرایدی

فروشگاه‌های مختلف بین ۳۰ الی ۵۰ درصد تخفیف واقعی دارند، ولی گاهی اوقات دیده شده که قیمت محصولی تا ۷۰ درصد پایین‌تر از قیمت اصلی آن کاهش یافته است. توصیه می‌شود به این تخفیف‌های غیرواقعی اعتماد نکنید. گاهی اوقات فروشنده‌ها قبل از جمعه سیاه، قیمت اجناس خود را بالا برده و سپس، تخفیف‌های بزرگی را اعمال می‌کنند تا توجه مشتریان جلب شود.

اما این تخفیف‌ها قیمت محصول را به قیمت واقعی آن نزدیک می‌کنند و در نتیجه، کاهش قیمت واقعی محسوب نمی‌شود. اگر می‌خواهید محصولی را در این رویداد تهیه کنید، توصیه می‌شود حدود ۱ ماه قبل قیمت آن را در سایت‌ها و فروشگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و در دام این تخفیف‌های غیرواقعی نیفتید.

انواع تخفیف در بلک فرایدی

همان‌طور که گفته شد، تخفیف‌های زیادی در این رویداد برای اجناس مختلف در نظر گرفته می‌شوند، ولی شکل‌های مختلفی دارند که به شرح زیر هستند:

تخفیف درصدی: از رایج‌ترین تخفیف‌های بلک فرایدی می‌توان به تخفیف درصدی اشاره کرد. معمولاً تخفیف‌هایی حدود ۲۰ درصد و کمی کمتر یا بیشتر روی قیمت‌ها اعمال می‌شوند. تخفیف‌های بسیار بالا ممکن است فریبنده باشند، ولی معمولاً واقعی نبوده و قصد فریب مشتریان را دارند.

تخفیف مبلغی: برخی از فروشگاه‌ها مشخص می‌کنند که برای خرید‌های بالای یک میلیون تومان (یا هر مبلغ دیگری)، تخفیفی معادل ۱۰۰ هزارتومان اعمال می‌شود. به این روش، تخفیف مبلغی گفته می‌شود.

پیشنهاد ویژه: این نوع تخفیف متفاوت‌تر است و فروشگاه‌ها مشخص می‌کنند که خریداران به‌ازای خرید ۲ یا چند محصول، یک محصول رایگان هدیه می‌گیرند. این نوع تخفیف، مخصوصاً در بلک فرایدی، توجه مشتریان را بیشتر جلب می‌کند.

تخفیف زمان‌دار: تعدادی از فروشگاه‌های آنلاین هم به کمک پیامک به مشتریان خود در مورد تخفیف‌هایی که تنها چند ساعت یا چند روز پایدار هستند، اطلاع می‌دهند. این روش را می‌توان تبلیغی هدفمند و هوشمندانه برای افزایش فروش و اطلاع‌رسانی به مشتریان مختلف دانست.

بلک فرایدی ۲۰۲۵

بلک فرایدی ۲۰۲۵ دیگر روزی ساده برای خرید و حراج نیست و همه آن را جشنواره‌ای عظیم در سراسر جهان می‌دانند. در سال ۲۰۲۵، فروشگاه‌های اینترنتی که گسترش زیادی پیدا کرده‌اند، از بلک فرایدی استقبال ویژه‌ای می‌کنند. حالا که افراد بیشتری به خرید آنلاین اعتماد کرده و از این راه ساده و بی‌دردسر به تهیه لوازم و پوشاک موردنیاز خود می‌پردازند، بلک فرایدی فرصتی طلایی برای خرید با قیمت مناسب محسوب می‌شود. جمعه سیاه ۲۰۲۵ مصادف با ۲۸ نوامبر، یعنی ۷ آذر است، اما در ایران معمولاً از اوایل آذر به‌مدت یک هفته تخفیف‌هایی روی کالا‌ها اعمال می‌شوند.

چه کالا‌هایی را می‌توان در بلک فرایدی خرید؟

حال که می‌دانید بلک فرایدی چیست و تخفیف‌های آن به چه صورت هستند، نوبت به خرید در این رویداد بزرگ می‌رسد. در ایران، فروشگاه‌های اینترنتی تخفیف‌های بیشتری نسبت به دیگر مراکز خرید روی محصولات خود اعمال می‌کنند. به همین دلیل، می‌توانید هر محصولی از لوازم آرایشی و پوشاک گرفته تا لوازم الکترونیکی را در جمعه سیاه به کمک تخفیف‌های ویژه تهیه کنید.

اگر می‌خواهید لباس‌های زمستانی جدید بخرید، بهتر است از تخفیف‌های بزرگ آنلاین‌شاپ‌ها استفاده کرده و انواع پالتو، بوت و... تهیه کنید. فروشگاه‌های لوازم خانگی هم تخفیف‌های مناسبی را ارائه می‌دهند و شاهد افزایش فروش محصولاتی نظیر یخچال، ماشین لباسشویی و حتی لوازم کوچکی نظیر مخلوط‌کن و جاروبرقی هستیم.

جمعه سیاه رویداد موردعلاقه کتابخوان‌ها هم است. در بیشتر آنلاین‌شاپ‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌ها، کتاب‌های قطور و گران‌قیمت با تخفیف‌های شگفت‌انگیزی عرضه می‌شوند. همان‌طور که می‌بینید، جمعه سیاه فرصتی برای خرید هر نوع محصولی با قیمت پایین‌تر است و پیشنهاد می‌شود این فرصت را از دست نداده و با برنامه‌ریزی مالی مناسب، از آن به بهترین شکل استفاده کنید.

سخن پایانی

بلک فرایدی، روز تخفیف‌های بزرگ و شلوغ شدن فروشگاه‌ها است. این روز در گذشته در آمریکا روزی معمولی بود که بعد از جشن شکرگزاری برای خرید‌های کریسمس تخفیف‌هایی اعمال می‌شد، ولی به مرورزمان جمعه سیاه در دیگر کشور‌های غربی و غیرغربی هم رواج یافت و به استراتژی هوشمندانه‌ای برای افزایش فروش تبدیل شد. تخفیف‌های درصدی، مبلغی و زمان‌دار مشتریان زیادی را به خرید لوازم مورد نیازشان ترغیب می‌کند.