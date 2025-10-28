En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

الناز شاکردوست قربانی شد!

این روزها الناز شاکردوست با فیلم «کج‌پیله» هاتف علیمردانی، در نقش یک مرد روی پرده سینماهاست؛ نقشی متفاوت در کارنامه‌اش که احتمالاً برای خودش نقشی پرچالش بوده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۳۶
| |
2462 بازدید
|
۳

الناز شاکردوست قربانی شد!

او البته اولین بازیگر زنی نیست که در شمایل یک مرد بازی می‌کند. پیش از این، نسیم ادبی در نمایش «آبی مایل به صورتی»، آزیتا حاجیان در سریال «ساعت شنی»، آزاده زارعی در فیلم «آمین خواهیم گفت»، رویا تیموریان در فیلم «شیفتگی»، شایسته ایرانی در فیلم «آینه‌های روبه‌رو» و اگر نقش یک پسربچه را نیز به حساب بیاوریم، لیلا حاتمی در فیلم «کمال‌الملک»، از جمله هنرمندان زنی هستند که نقش مرد را بازی کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ با این حال به نظر می‌رسد گریم مردانه الناز شاکردوست در این فیلم، بیش از آنکه تمهیدی دراماتیک باشد، روایتی تراژیک در قصه‌گویی است. وقتی نتوانی قصه‌ای را شنیدنی و دیدنی کنی و ایده خلاقی برای روایتگری نداری، آن‌گاه به هر تمهید نامتعارفی چنگ می‌زنی تا مخاطب را به تماشا واداری.

این تماشا، حاشای سینماست، نه فقط حاشیه‌سازی برای تماشایی شدن فیلم. برخی به اصطلاح نوآوری‌ها، بدون منطق دراماتیک، نه تمهیدی هوشمندانه که تصویری غیر واقعی از فیلم می‌سازد که با تابوشکنی صوری، معنایی پوچ خلق می‌کند. جابه‌جایی و تعویض جنسیتی، جنس فیلم را مرغوب نمی‌کند، گاهی نشان از خالی بودن دست فیلمساز برای جلب مخاطب است. 

تا پیش از این شاهد زن‌پوشی مردان بازیگر بودیم که البته برخی از آنها واجد ذوقی زیبایی‌شناختی و دراماتیک است و توی ذوق نمی‌زند، مثل بازی اکبرعبدی در فیلم «آدم برفی» و «خوابم می‌آد» اما بعد از این، این ایده به تکرار افتاد.حالا انگار نوبت آن رسیده که از این سوی بام بیفتیم؛ تبدیل زن به مرد، بدون هیچ نسبت معنادار یا ضرورتی برآمده از منطق درام. این تمهید، نه خلاقیت و نوآوری سینمایی که تبدیل کردن سینما به مجموعه تصاویری است تا تماشاگر از تماشای عجایب به هیجان آید. الناز شاکردوست بعد از گذر از سال‌های اولیه حضورش در سینما که نقش‌های کلیشه‌ای گیشه‌پسند بازی می‌کرد، فرمان را عوض کرد و در مسیر یک بازیگر حرفه‌ای قرار گرفت و نشان داد در این دگردیسی، توانمند است. بازی او در فیلم‌های «خفگی»، «شبی که ماه کامل شد»، «ابلق» و «بی‌بدن»، فارغ از کیفیت خود فیلم‌ها، توانمندی‌اش را در بازیگری اثبات و حتی سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد. 

کاش او که در این سال‌ها با وسواس به انتخاب نقش‌ها دست زد، همین مسیر را ادامه دهد و در دام و وسوسه نقش‌های تیپیکال نیفتد. هر نقش متفاوتی لزوماً تجربه‌ای متعالی نیست، گاهی انکار و انسداد مسیر حرفه‌ای یک بازیگر است. سینمای ما بویژه در ژانر کمدی، چنان از معنا تهی شده که با تغییر صورت و گمان اینکه گریم‌های عجیب می‌تواند جای خالی فیلمنامه خوب را پر کند، به فرم‌گرایی دفرمه افتاده است. این صورت‌گرایی صوری، حل کردن مسأله نیست، پاک کردن صورت مسأله است. مسأله فقدان قصه خوب است،  نه چنین فانتزی‌هایی.

اشتراک گذاری
برچسب ها
الناز شاکردوست گریم گریم مردانه مردپوشی زن پوشی سینما بازیگر زن نقش مرد خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درگذشت علی بهرامی‌فر طراح گریم سینما در سانحه رانندگی + عکس
استایل متفاوت مریم مومن در اکران «تابستانی که برف آمد»
تغییر چهره عجیب و ناگهانیِ بهاره افشاری!
ژست هنری الناز شاکردوست در کافه+عکس
بازیگران در آتلیه چهل و سومین جشنواره فیلم فجر/ عکس
مراحل گریم الناز شاکردوست برای بازی در نقش شوهر!
عکس: دو تصویر عجیب از الناز شاکردوست سیبیلو!
الناز شاکردوست به آمریکا می‌رود
بازهم حضور یک دختر در ورزشگاه با گریم پسرانه!
الناز حبیبی در اکران مردمی فیلم «عینک قرمز» / عکس
تصویری از تیپ و استایلی که از آزاده صمدی بعید بود!
جلوه‌های ویژه سریال گریم
تیپ شیک و خانومانه روژانِ سریال «نون خ»
جشن تولد خصوصی ۳۷ سالگی الهام اخوان
بازیگران در دهمین روز آتلیه جشنواره فیلم فجر+ عکس
عکسی از سفر نوروزی خانم بازیگر تلویزیون به ترکیه
استوری عارفانه الناز شاکردوست
عکس: لباس و گریم باشکوه الناز شاکردوست
سحر قریشی به الناز شاکردوست و مهناز افشار می‌رسد؟
یک بازیگر زن: پول واریز کنید بازیگر شوید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
5
پاسخ
اشتباه بزرگي كرد
فكر كرد انجلينا جوليه كه مرد شد
حتي انجي هم در فيلم سالت برادرش اورد و خودش مرد نشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
1
5
پاسخ
انجلينا جولي در فيلم سالت بايد مرد ميشد
اينكار نكرد برادرش اورد و جيمز مرد شد
فرق است ميان انها و اين بازيگران ايراني
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
2
3
پاسخ
من فک کردم فاملیش رو کرده قربانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۷ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است  (۴۰ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005bls
tabnak.ir/005bls