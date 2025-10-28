En
واکنش هاشمیان به خداحافظی پیروانی و خانبان

پس از جدایی وحید هاشمیان از پرسپولیس، افشین پیروانی و مهرداد خانبان با متنی احساسی از او قدردانی کردند و هاشمیان نیز در پاسخ تشکر کرد.
واکنش هاشمیان به پیام خداحافظی پیروانی و خانبان

به گزارش تابناک؛ پس از پایان همکاری رسمی وحید هاشمیان با پرسپولیس، افشین پیروانی و مهرداد خانبان با انتشار تصویری مشترک از او، متنی احساسی و سرشار از احترام منتشر کردند. هاشمیان نیز با انتشار استوری در اینستاگرام، از آن‌ها قدردانی کرد.

مهرداد خانبان در استوری خود نوشت: جنتلمن بودن یعنی همیشه در کمال احترام بهترین نسخه خودت باشی.

در متن استوری پیروانی آمده است:وحید هاشمیان عزیز؛ از روزی که در قامت سرمربی قدم در جمع خانواده بزرگ پرسپولیس گذاشتی، با اخلاق نیک، متانت، روحیه حرفه‌ای و دانش فنی نشان دادی که برند بودن محدود به زمین فوتبال نیست، بلکه در نحوه رفتار، احترام و عشق به کار هم جلوه دارد.

در تمام مدتی که در کنارمان بودی، با تعهد، نظم و نگاه مثبت، الگویی برای بازیکنان و همکاران تیم بودی و نقش مؤثری در حفظ آرامش و انسجام تیم ایفا کردی. قدردان زحماتت هستیم و از ته دل برایت در ادامه مسیر زندگی و فعالیت حرفه‌ای آرزوی موفقیت، آرامش و کامیابی دارم. برای ما، تو همیشه یکی از اعضای عزیز و محترم خانواده پرسپولیس کبیر خواهی بود.

وحید هاشمیان در واکنش به استوری مهرداد خانبان و افشین پیروانی در اینستاگرامش نوشت: موفق باشی آقا مهرداد و بسیار کمک کردی...

و در واکنش به پیام پیروانی نوشت:ممنونم از کمک و حمایت شما در این مدت که مانند یک برادر بزرگ کمک و حمایتم کردی.

واکنش هاشمیان به پیام خداحافظی پیروانی و خانبان

