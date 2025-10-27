En
قاتل مادر و پسر دو روز قبل از قصاص بخشیده شد

کارگر شرکت خدماتی که مادر و پسری را به قتل رسانده بود، با گذشت اولیای دم از مجازات قصاص گریخت.
کد خبر: ۱۳۳۶۸۱۳
| |
2 بازدید
قاتل مادر و پسر دو روز قبل از قصاص بخشیده شد

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، این پرونده ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ گشوده شد. در آن زمان مدیر یک شرکت خدماتی که زنی ۴۹ساله بود به قتل رسید و تحقیقات کارآگاهان جنایی تهران نشان داد که عامل این جنایت کسی نیست جز کارگری که در این شرکت کار می‌کرد؛ مردی به نام بهروز که اهل یکی از شهرهای غربی کشور بود و هرازگاهی برای کار کردن به تهران می‌آمد.

این مرد دستگیر شد و در بازجویی‌ها اعتراف کرد که خانم مدیر را به قتل رسانده است. او گفت که به واسطه کار کردن در شرکت خدماتی با خانم مدیر و پسرش صمیمی شده و با او قرار تجارتی پر سود گذاشته است. به این بهانه که اگر به عراق بروند و از آنجا ضایعات برنج و آهن بخرند و وارد ایران کنند، با فروش آن به سود زیادی می‌رسند. با همین حرف‌ها بود که خانم مدیر و پسرش میلاد قبول کرد که با او همکاری کند اما دچار اختلاف با خانم مدیر شده و او را به قتل رسانده است.

اما در ادامه تحقیقات مشخص شد که میلاد پسر مقتول درحالی‌که بیش از ۳۵۰‌میلیون‌تومان پول همراهش بود، همراه بهروز راهی مرزهای غربی شدند تا برای خرید کالا به عراق بروند، اما از آن به‌ بعد میلاد ناپدید شد و دیگر به خانه برنگشت. این در حالی بود که بهروز می‌گفت میلاد را از مرز رد کرده و او به عراق رفته و از سرنوشتش خبر ندارد، او اما در ادامه به قتل میلاد نیز اعتراف کرد. او گفت که میلاد را به بهانه شکار به سمت دشت‌های اطراف شهرستان سقز برده و در آنجا با شلیک گلوله وی را به قتل رسانده است.

عامل این دو جنایت پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد و پس از قطعی شدن حکمش قرار شد، ‌روز چهارشنبه (فردا)  پای چوبه دار برود و قصاص شود، اما اولیای دم به حرمت حضرت زینب و رفتارهای خیرانه قاتل در زندان، او را بخشیدند.

قتل قاتل حکم قصاص کارگر قتل عمد اولیای دم بخشش رهایی از قصاص
