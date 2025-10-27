چرا آمریکا پهپاد ایرانی شاهد را کپی کرد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شرکت آمریکایی «گریفون ایروسپیس» که در زمینه مسائل دفاعی فعالیت دارد، از پهپاد جدید تهاجمی انتحاری «پرسه زن» MQM-172 Arrowhead رونمایی کرد.
این شرکت این پهپاد را که توجه زیادی را به خود جلب کرده، به ارتش آمریکا عرضه کرده است.
پهپاد MQM-172 Arrowhead از نظر طراحی شباهت بسیاری به پهپاد مشهور ایرانی «شاهد-۱۳۶» (Shahed-136) یا نسخه روسی آن (Geran-2)» را نشان میدهد.
طراحی پهپاد آمریکایی دارای بالهای مثلثی (دلتا) با بالچههای کوچک در نوکها و موتور پیشران است. بهدلیل این شباهت محسوس ظاهری، به Arrowhead لقب «شاهد آمریکایی» دادهاند.
شرکت «گریفون ایروسپیس» این پهپاد را بهعنوان یک سلاح هجومی انتحاری (کامیکازی) «یکسویه»، کمهزینه و مؤثر معرفی میکند. این پهپاد را میتوان از طریق روشهای مختلفی اعم از پرتاب با هوای فشرده (Pneumatic Launch)، برخاست با کمک راکت یا از طریق سامانه پرتاب نصبشده بر یک کامیون، شلیک کرد.
گفتنی است که سیستم فرود این پهپاد بر پایه شاسی تقویتشدهای طراحی شده که امکان استفاده مجدد از آن را در مأموریتهای آموزشی مکرر فراهم میسازد.
با وجود بحثهای مطرح شده درباره این پهپاد، مشخصات و عملکرد دقیق نسخه انتحاری Arrowhead بهروشنی افشا نشده است.