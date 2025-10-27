En
صابر کاظمی با تدابیر ویژه پزشکی در تهران بستری شد

صابر کاظمی امشب با تدابیر ویژه پزشکی و همراهی دکتر جباری، کادر پزشکی قطری و خانواده‌اش راهی تهران شد.
صابر کاظمی با تدابیر ویژه پزشکی در تهران بستری شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پس از دریافت مجوز رسمی از کمیسیون پزشکی که عصر امروز (دوشنبه پنجم آبان) با حضور دکتر جباری نماینده فدراسیون والیبال و کادر درمان قطری برگزار شد، صابر کاظمی ملی‌پوش والیبال کشورمان، بلافاصله با نخستین پروازی که پس از این جلسه از دوحه به تهران انجام می‌شد، به ایران منتقل شد.

این انتقال با تدابیر ویژه پزشکی و در هماهنگی کامل میان فدراسیون والیبال ایران، تیم پزشکی فدراسیون و کادر درمان قطری صورت گرفت.

برای این انتقال، خانواده صابر کاظمی نیز همراه او بودند و تمامی مراحل انتقال با نظارت مستقیم دکتر جباری و هماهنگی کادر پزشکی قطری و فدراسیون والیبال صورت گرفت.

سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، امان‌زاده نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، عیسی سنگدوینی رئیس هیات والیبال استان گلستان و دکتر مهدی ابارشی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون والیبال به همراه کادر پزشکی ایرانی برای استقبال، تحویل و استقرار این بازیکن در یکی از مجهزترین بیمارستان‌های تهران، در فرودگاه امام خمینی (ره) حاضر شدند.

صابر کاظمی والیبالیست لژیونر قطر مصدومیت کما انتقال بیمارستان
