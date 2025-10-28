En
چقدر فضولات پرندگان به رنگ خودرو آسیب می‌زند؟

هر کسی که ماشین خود را در فضای باز پارک کرده باشد، تجربه کرده که به سراغ ماشین برگردد و فضولات پرندگان روی رنگ آن باشد؛ اما این فضولات چرا روی خودروی ما می‌ریزند و چقدر می‌توانند برای خودروها مضر باشند؟
چقدر فضولات پرندگان به رنگ خودرو آسیب می‌زند؟

هر کسی که ماشین خود را در فضای باز پارک کرده باشد، تجربه کرده که به سراغ ماشین برگردد و فضولات پرندگان روی رنگ آن باشد؛ اما این فضولات چرا روی خودروی ما می‌ریزند و چقدر می‌توانند برای خودروها مضر باشند؟

چرا فضولات پرنده برای رنگ خودرو مضر است؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، فضولات پرنده مملو از اسید اوریک است که فوق‌العاده خورنده است. وقتی روی بدنه خودرو می‌افتد، شروع به خوردن کلیر کوت (Clear Coat)، همان لایه محافظی که رنگ شما را براق و نو نگه می‌دارد، می‌کند. اگر آن را سریع تمیز نکنید، آن اسید می‌تواند روی رنگ حکاکی ایجاد کند و آسیبی دائمی به جا بگذارد که هیچ واکس یا پولیشی نمی‌تواند آن را ترمیم کند.

این فقط مربوط به تأثیر فوری نیست. با گذشت زمان، آن لکه‌های کوچک می‌توانند به مشکلات بزرگ تبدیل شوند. هرچه فضولات پرندگان مدت طولانی‌تری روی ماشین شما بماند، عمیق‌تر نفوذ می‌کند. اگر فضولات وارد شکاف‌ها یا خراش‌ها شوند، ممکن است شاهد تغییر رنگ، لکه‌های کدر یا زنگ‌زدگی باشید.

کدام برندهای خودرو بیشتر مورد حمله قرار می‌گیرند؟

طبق نظرسنجی انجام گرفته از ۱۰۰۰ مالک خودرو، برخی از برندها بیشتر مورد هدف پرندگان قرار می‌گیرند. این نظرسنجی می‌گوید که برندهای این استلانتیس در صدر فهرست خودروهایی هستند که بیشتر هدف فضولات قرار می‌گیرند. در واقع، پیکاپ‌های رم رتبه اول را دارند، پس از آن جیپ در رتبه دوم و شورولت در رده سوم قرار دارد. البته این صرفا یک نظرسنجی و اکثریت‌سنجی بوده و نمی‌توان از نظر علمی به تاثیر برند و فضولات پرنده‌ها پرداخت!

نقش رنگ خودرو: حقیقت یا افسانه؟

وقتی صحبت از رنگ‌ها می‌شود، طبق این نظرسنجی، پرندگان بیشتر از هر رنگ دیگری بر روی خودروهای قهوه‌ای، قرمز و مشکی فضولات می‌ریزند، در حالی که رنگ‌های سردتر مانند سفید، نقره‌ای و خاکستری کمتر مورد اصابت قرار می‌گیرند. قرار گرفتن رنگ قرمز در رتبه دوم، با مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۲ در بریتانیا مطابقت دارد که ادعا می‌کرد خودروهای قرمز مورد بیشترین هدف قرار می‌گیرند، هرچند که لازم به ذکر است Motor Trend در سال ۲۰۲۱، این مطالعه را تکذیب کرد:

انسان‌ها دارای دید سه‌رنگی (trichromatic vision) هستند؛ ما سه نوع گیرنده مخروطی داریم که می‌توانند رنگ‌های قرمز، آبی و سبز را درک کنند. سگ‌ها فقط دید دو رنگی (dichromatic vision) دارند. دو نوع گیرنده مخروطی آن‌ها رنگ‌های آبی و زرد را درک می‌کنند، اما آن‌ها در شرایط کم‌نور بسیار بهتر می‌بینند.

پرندگان با دید چهاررنگی (tetrachromatic vision) پا را فراتر گذاشته‌اند. این شامل پنج ساختار مخروطی متمایز است که می‌توانند تمام رنگ‌هایی را که انسان‌ها می‌بینند، به علاوه نور فرابنفش (UV)، ببینند. مخروط پنجم یک مخروط دوتایی است که دانشمندان هنوز آن را به طور کامل درک نکرده‌اند.

بنابراین، پرندگان می‌توانند ماشین قرمز شما را با جزئیات روشن‌تر و زنده‌تر از شما ببینند. اما آیا این باعث می‌شود که بخواهند روی آن فضولات بریزند؟ پرنده‌شناسان خیلی مطمئن نیستند. این نور فرابنفش است که به نظر می‌رسد برای پرندگان جذاب‌ترین باشد. شاید سؤال این باشد: کدام رنگ خودرو، بیشترین نور فرابنفش را منعکس می‌کند؟

اینکه آیا پرندگان واقعاً خودروها را بر اساس رنگ هدف قرار می‌دهند، همچنان جای بحث دارد، اگرچه سطوح بازتابنده می‌توانند به همان اندازه عامل بزرگی باشند، همانطور که Alan’s Factory Outlet اشاره می‌کند: «سطوح براق مانند کاپوت و آینه‌های جانبی می‌توانند مانند آینه عمل کنند و تصویر خود پرنده را به آن بازتاب دهند. در طول فصل جفت‌گیری، بسیاری از گونه‌ها قلمروطلب می‌شوند و ممکن است تصویر خود را با یک رقیب اشتباه بگیرند. در برخی موارد، این می‌تواند منجر به حملات مکرر به بازتاب شود و در این فرآیند فضولات به جا بماند.»

البته، بزرگترین عامل محل پارک کردن خودرو است. همانطور که Alan’s Factory Outlet می‌گوید، پارک کردن زیر درختان، خطوط برق و علائم خیابان، خودروی شما را به هدفی اصلی برای فضولات پرندگان تبدیل می‌کند، صرف نظر از برند یا رنگ آن.

چگونه فضولات پرنده را از روی ماشین پاک کنیم؟

هر کسی که ماشین خود را در فضای باز پارک کرده باشد، تجربه کرده که به سراغ ماشین برگردد و فضولات پرندگان روی رنگ آن باشد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، ماندن فضولات پرندگان برای مدت طولانی باعث آسیب می‌شود، بنابراین بهتر است زودتر به آن رسیدگی کنید.

نحوه تمیز کردن فضولات پرنده به این بستگی دارد که چقدر آنجا بوده است. برای فضولات تازه، می‌توان آن‌ها را به سادگی با آب شست. اگر شلنگ ندارید، یک پارچه نرم و آب باید کارساز باشد. اگر همچنان پاک نشد، کمی صابون به ترکیب اضافه کنید. اگر به آب دسترسی ندارید، یک حوله میکروفیبر خشک می‌تواند در مواقع ضروری کار کند.

اگر فضولات پرنده مدتی آنجا بوده باشد، کار کمی سخت‌تر می‌شود. در حالی که انگیزه شما برای شروع شست‌ و شو، کشیدن دستمال با فشار قوی است، اما این کار باعث خراشیده شدن رنگ می‌شود. در عوض، قبل از اینکه با یک پارچه میکروفیبر به سراغ آن بروید، فضولات را با آب خیس کنید. استفاده از مخلوط صابون و آب برای تجزیه فضولات هم پیشنهاد خوبی است.
 

