بررسی جزئیات لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک / ۱۵ تعریف تصویب شد

محمد بیات، دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، در گفتگو با تابناک، جزئیات اولین جلسه این کمیسیون را تشریح کرد.

محمد بیات؛ دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جزئیات نخستین نشست این کمیسیون، اظهار کرد: این لایحه ابتدا ماده هشتاد و پنجی و بعد به کمیسیون مشترک ارجاع شد.

وی افزود: سپس این لایحه را به کارگروه ها ارجاع دادیم. مواد قانونی در این لایحه 57 ماده بود که در کارگروه ها این مواد کم و زیاد و به 53 قانون تقلیل پیدا کرد.

بیات تصریح کرد: در کارگروه ها 150 جلسه تشکیل و بر روی مواد قانونی کار کارشناسی صورت گرفت. همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز در 70 الی 80 جلسه حضور داشت و کارشناسی ها انجام شده است. همچنین نظر کارشناسی های ادارات ذیربط نیز در این خصوص گرفته شده است.

دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، گفت: این لایحه امروز برای اولین بار به صحن کمیسیون مشترک آمد و از 19 تعاریف موجود 15 عدد آن را به اتمام رساندیم. دوشنبه هفته آینده مجدد ادامه کار بررسی لایحه را از سر میگیریم و بعد از اتمام 4 مورد از تعاریف دیگر، به سراغ بررسی اولین ماده قانونی خواهیم رفت.

به گزارش تابناک، نخستین نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس صبح امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) به منظور رسیدگی به جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

در نشست امروز، ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کردند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد.

بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی و ... تعریف شدند البته رای گیری نهایی در خصوص تصویب ماده یک این لایحه جلسه بعدی انجام خواهد گرفت.

کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسیده است.