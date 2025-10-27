بررسی جزئیات لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک / ۱۵ تعریف تصویب شد

محمد بیات؛ دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جزئیات نخستین نشست این کمیسیون، اظهار کرد: این لایحه ابتدا ماده هشتاد و پنجی و بعد به کمیسیون مشترک ارجاع شد.
وی افزود: سپس این لایحه را به کارگروه ها ارجاع دادیم. مواد قانونی در این لایحه 57 ماده بود که در کارگروه ها این مواد کم و زیاد و به 53 قانون تقلیل پیدا کرد.
بیات تصریح کرد: در کارگروه ها 150 جلسه تشکیل و بر روی مواد قانونی کار کارشناسی صورت گرفت. همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز در 70 الی 80 جلسه حضور داشت و کارشناسی ها انجام شده است. همچنین نظر کارشناسی های ادارات ذیربط نیز در این خصوص گرفته شده است.
دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، گفت: این لایحه امروز برای اولین بار به صحن کمیسیون مشترک آمد و از 19 تعاریف موجود 15 عدد آن را به اتمام رساندیم. دوشنبه هفته آینده مجدد ادامه کار بررسی لایحه را از سر میگیریم و بعد از اتمام 4 مورد از تعاریف دیگر، به سراغ بررسی اولین ماده قانونی خواهیم رفت.
به گزارش تابناک، نخستین نشست کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مجلس صبح امروز (دوشنبه ۵ آبان ماه) به منظور رسیدگی به جزییات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با حضور اکثریت اعضای کمیسیون و دستگاه های اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
در نشست امروز، ماده یک این لایحه در خصوص تعاریف، مورد بررسی دقیق اعضا قرار گرفت و نمایندگان پیشنهادات خود را در خصوص این ماده ارائه کردند و برخی از پیشنهادات نیز مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و در متن ماده یک اصلاحات لازم انجام شد.
بنابر ماده یک لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت؛ عبارات و اصلاحاتی نظیر سازمان، شورا، اتباع خارجی، مهاجر قانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر، اقامت، کارت اقامت، پایگاه جامع اطلاعاتی و ... تعریف شدند البته رای گیری نهایی در خصوص تصویب ماده یک این لایحه جلسه بعدی انجام خواهد گرفت.
کلیات لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در نشست پیشین کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی و به تصویب رسیده است.