صداوسیما پای قوۀقضائیه را به نمایش خانگی باز کرد

وزیر ارشاد میگوید که نظارت بر نمایش خانگی با ساترا زیرمجموعۀ صداوسیماست. رئیس صداوسیما هم میگوید به قوۀقضائیه پیشنهاد دادیم تا زمانی که آییننامۀ تخلفات آماده شود «انتشار سریال نمایش خانگی تا قبل از صدور مجوز امکانپذیر نباشد.»
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مصرف مشروبات الکی، استعمال دخانیات، بیحجابی در نمایش خانگی سابقه چندین ساله دارد؛ از سال ۹۴ که قباد سریال شهرزاد مشروبخواری میکرد تا امروز که کار به رقص مختلط در سووشون و ترویج خشونت در سریالهایی مانند خونسرد، زخم کاری و گناه فرشته رسیده است.
یزدیخواه نماینده مجلس ۴ سال پیش گفته بود «بهعلت ضعف مفرط نظارتها در دولت دوازدهم» کمیسیون فرهنگی تصمیم گرفت نظارت به ساترا واگذار شود. بالاخره سال ۱۴۰۲ با مصوبه شورایعالی انقلابفرهنگی نظارت بر شبکۀ سینمای خانگی به صداوسیما واگذار شد.
حالا جبلی میگوید که وزارت ارشاد آییننامۀ نظارت بر مجموعههای خودش که باید با هماهنگی و توافق صداوسیما تدوین میشد را هنوز کامل اجرا نکرده است.
برایناساس صداوسیما گزارشهای تخلف را به دستگاه قضایی ارسال میکند. البته صداوسیما با استفاده از ابزارهای دیگر مثل قوانین دولت یا مصوبات شورایعالی فضای مجازی و امتیازگذاریها، کنترل محتوا را جدای از آییننامه تخلفات دنبال میکند.