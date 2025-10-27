به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ محمد مایلی کهن پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خروج وحید هاشمیان از سمت سرمربیگری این تیم را نتیجه فشار دلال‌ها دانست و از نحوه قطع همکاری با این مربی انتقاد کرد.

در آغاز گفت‌و‌گو، مایلی کهن با اشاره به شیوه برخورد مدیران باشگاه گفت که زمان و نحوه برکناری هاشمیان به دور از انصاف بوده و افزود که حتی پس از برد و برگزاری تمرین، باشگاه اقدام به قطع همکاری کرد که این رخداد برای هواداران و اعضای تیم تلخ بوده است. او تاکید کرد که برای حمایت از هاشمیان در تمرینات حاضر شده است.

این پیشکسوت فوتبال در ادامه به نقش دلال‌ها در تحولات کادر فنی اشاره کرد و گفت: «حالا می‌توان برکناری هاشمیان را به دلال‌ها تبریک گفت.» مایلی کهن توضیح داد که از نظر او بخش مهمی از تصمیمات باشگاهی تحت تاثیر کسانی است که به دنبال منافع خود هستند و کسانی که از راه انتقال بازیکن و تعاملات مالی سود می‌برند، گاهی مانع استفاده از مربیان با شرافت و بدون تکیه بر شبکه دلالی می‌شوند.

مایلی کهن همچنین درباره بازگشت اوسمار ویرا به نیمکت پرسپولیس و مساله بیماری همسر او که سال گذشته مطرح شده بود، گفت این موضوع جای تامل دارد که آقای ویرا پس از اشاره به مشکل خانوادگی به کشور برنگشته و در تایلند به کار ادامه داده است. او با تاکید بر اینکه دوستان حرفه‌ای و کاربلد هستند، به نکته مبلغ قرارداد برگشت ویرا اشاره کرد و گفت این موارد برای جامعه فوتبال جالب توجه است.

بخش دیگری از مصاحبه به واکنش‌ها در میان پیشکسوتان اختصاص داشت. مایلی کهن به انتقاد صریح بهروز سلطانی دروازه بان اسبق اشاره کرد و در پاسخ به اتهاماتی درباره حضور دیرهنگام او در تمرینات پیشکسوتان و دریافت پول، خاطره‌ای از اوایل دهه ۱۳۶۰ مطرح کرد. او درباره پیشنهاد مرحوم بهلولی برای فراهم کردن زمین در منطقه سعادت آباد گفت که برخی از پیشکسوتان پولی به آقای سلطانی پرداخت کردند، اما نتیجه‌ای که وعده داده شده بود، محقق نشد و زمین‌ها یا توسط خود بازیکنان ساخته شد یا فروخته شد.

مایلی کهن این بخش را برای یادآوری به هواداران جوان مطرح کرد و گفت که بهتر است پیشکسوتان هنگام مواجهه با برخی افراد محتاط باشند و مواظب مسائل مالی باشند. او از مسئولان باشگاه و نهاد‌های مربوط خواست تا در حمایت از بازنشستگان و پیشکسوتان فوتبال توجه بیشتری نشان دهند و شرایطی فراهم شود که در زمان بیماری یا نیاز، پیشکسوتان مورد حمایت قرار گیرند.

در حالی که پرسپولیس در هفته‌های اخیر تغییرات روی نیمکت را تجربه کرده، اظهارات مایلی کهن نشان می‌دهد در کنار مباحث فنی، موضوعات مدیریتی و مالی و نقش میانجیان بازار نقل و انتقال نیز قابل توجه هواداران و ناظران فوتبال است. او با اشاره به اینکه تیم فاصله زیادی با صدر جدول ندارد، تاکید کرد که تصمیم گیری‌های شتابزده و برخورد‌های ناگهانی می‌تواند بر ثبات تیم اثر منفی بگذارد.

این گفت‌و‌گو همچنین به موضوع اهمیت حفظ کرامت مربیان و پیشکسوتان پرداخت؛ مایلی کهن تاکید کرد که رفتار حرفه‌ای و رعایت اخلاق باید در مدیریت باشگاه‌ها اولویت داشته باشد و مدیران جدید نباید با روش‌های سلبی و توام با حاشیه کار را پیش ببرند. او از مسئولان خواست شفافیت در قرارداد‌ها و تصمیمات کادرفنی را جدی بگیرند تا از شکل گیری شایعات و دلخوری‌ها جلوگیری شود.

در خاتمه مایلی کهن خواستار واکنش مسئولانه باشگاه نسبت به مسائل پیشکسوتان شد و گفت که مجموعه فوتبال باید برای مراقبت از سابقه داران و افرادی که در تاریخ باشگاه سهم داشته‌اند، برنامه منظم و قابل اتکایی طراحی کند تا هم کرامت ایشان حفظ شود و هم از بروز سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری به عمل آید.