توضیح دورسون درباره کامنت جنجالی

مهاجم ترکیه‌ای سابق پرسپولیس درباره کامنتی که برای پست پایان همکاری هاشمیان توسط این باشگاه گذاشته بود، توضیح داد.
باشگاه پرسپولیس دقایقی پیش در پستی اختصاصی برای وحید هاشمیان بعد از پایان همکاری از سرمربی‌اش قدردانی کرد.

در میان تمام کامنت‌هایی که زیر این پست منتشر شد، کامنت کوتاه سردار دورسون، اما خبرساز شد و لحظاتی بعد فضای مجازی را در قرق خود درآورد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ مهاجم ترکیه‌ای سابق پرسپولیس که در تابستان علیرغم حضور در اردوی پیش فصل این تیم در نهایت با تصمیم وحید هاشمیان کنار گذاشته شد، پیش از این نیز در با زمزمه‌هایی مبنی بر اختلاف با این مربی مواجه بود.

با این حال واکنش یک کلمه‌ای او زیر پست خداحافظی وحید هاشمیان با “مرسی” نوشتن او این شائبه را شکل داد که این بازیکن بابت پایان همکاری باشگاه با سرمربی‌اش تشکر کرده است.

دورسون دقایقی بعد در این خصوص وضیح جالبی داد و گفت: اشتباه متوجه شده‌اند؟ من نوشتم ممنون. منظور من آرزوی موفقیت برای آینده بود. هیچ موضوعی نیست. به نظرم شما و آنها اشتباه متوجه شده‌اند. بله من منظورم: “Good luck for the Future” بود و آرزوی موفقیت دارم نه هیچ چیز دیگر.

