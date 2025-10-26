En
تمسخر گسترده امیر قطر در فضای مجازی

امیر قطر شب گذشته (شنبه‌شب) در جریان فرود هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا در پایگاه العدید به دیدار ترامپ رفت، موضوعی که دست‌مایه خنده کاربران خارجی قرار گرفته است.
تمسخر گسترده امیر قطر در فضای مجازی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ کنشگران بین المللی در فضای مجازی با تمسخر جایگاه پادشاهی امیر قطر، وی را نوکر آمریکا و اسرائیل توصیف کرده و تاکید کردند که «این رفتاری است که یک خدمتکار در مقابل اربابش انجام می‌دهد.»

برخی از کاربران می‌گویند ترامپ حتی زحمت قدم گذاشتن در کشوری که امکان سود صد‌ها میلیارد دلاری برای ایالات متحده فراهم کرده است را به خود نداد.

هواپیمای حامل دونالد ترامپ شب گذشته (شنبه‌شب) در راه مالزی، برای سوخت گیری در پایگاه العدید قطر توقف کرد.

در این دیدار امیر قطر به ترامپ گفت: «به محض اینکه خبردار شدم برای سوخت‌گیری در دوحه توقف خواهید کرد، گفتم باید خدمت برسم و از او استقبال کنم».

وی افزود: «و گفتم تا نیایم و به او عرض سلام نکنم، نمی‌گذارم هواپیمایش بلند شود.»

کاربران خارجی با انتقاد از انفعال کشور‌های عربی در برابر آمریکا و اسرائیل سران عرب به ویژه امیر قطر را با عناوینی، چون «عروسک خیمه شب بازی»، «احمق‌های درست و حسابی»، «سگ دست آموز» و «برده» توصیف کردند.

در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این باره آمده است:‌

ترامپ حتی زحمت قدم گذاشتن در کشوری را که صد‌ها میلیارد دلار اخاذی برای رژیم ایالات متحده فراهم می‌کند، به خود نداد. اربابان اینگونه رفتار می‌کنند، دیگر انتظاری از حاکمان قطری نداشته باشید... آنها فقط در خانه پادشاه هستند...

 

 

ترامپ با قطر همانطور رفتار می‌کند که بی‌بی با ترامپ و ایالات متحده رفتار می‌کند.

 

در رابطه با غرب و دست نشاندگانشان، هر طرفی نوکر گروهی دیگر است.

 

(امیر قطر) برای تمدید قراردادش در اداره قطر به نمایندگی از صهیونیسم به ملاقات کارفرمایش رفت.

 

اگر اینها حاکمان مشروعی بودند که مورد علاقه و حمایت عموم مردم بودند، هرگز به پاچه خواری این مرک مو نارنجی برای احساس امنیت نیازی نداشتند. به همین دلیل است که قدرت‌های سلطه‌گر، دولت‌های دموکراتیک را در سراسر جهان برکنار و مستبدان را منصوب می‌کنند.

همیشه سگ‌ها به سمت اربابشان می‌شتابند. نه برعکس!

 

عروسک‌هایی که برای اربابشان می‌رقصند

 

عرب‌های ثروتمند و خدمتگزار صهیونیست‌های اسرائیل.

 

وقتی عروسک خیمه‌شب‌بازی باشی، این طوری می‌شی 🤣

 

شرط می‌بندم سوخت هم هدیه داده شده؟!؟!

(ترامپ در قطر) پادشاه اصلی است

 

 

ببینید، یک برده عرب این طوری به اربابش عرض ارادت می‌کند.

 

او (ترامپ) ارباب این عرب‌های کوچک بزدل و بی‌جربزه است، نوکری آن‌ها برای او است. چرا ترامپ باید بیاید و به دیدار با او برود؟

 

قطر خودش را کوچک کرد

 

خخخخ، رهبر رقت‌انگیز قطر بعد از بمباران (کشورش توسط اسرائیل) هنوز هم از این کار‌ها می‌کند.

 

مطالب مرتبط
