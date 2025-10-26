En
توقف قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد تا تعیین دیه

پرونده قتل الهه حسین‌نژاد که از خردادماه جنجال‌ساز شد، در مرحله نهایی اجرای قصاص قرار دارد؛ اما اجرا به پرداخت یک دیه در پرونده‌ای دیگر از سوی متهم مشروط است و تا تعیین‌تکلیف آن، حکم معلق مانده است.در مردادماه امسال حکم اعدام در ملاعام در میدان قائم اسلامشهر صادر شده بود.
به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، امیرحافظ سلیمانی وکیل پرونده قتل مرحومه الهه حسین نژاد، درباره این پرونده خبر داد: شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران پس از رسیدگی کامل، با احراز بزهکاری متهم، حکم قصاص نفس در ملأ عام را صادر کرده است. محل اجرای حکم بر اساس رأی دادگاه، میدان قائم شهرستان اسلامشهر تعیین شده است.

او افزود: بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کند. دیوان عالی کشور صرفاً از جهت رعایت موازین قانونی، انطباق حکم با ادله موجود در پرونده و صحت روند دادرسی، حکم را بررسی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم قصاص نفس برای قاتل مرحومه الهه حسین‌نژاد خبر داد و اعلام کرد: این پرونده برای رسیدگی به شعبه ویژه دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع و جلسه دادگاه برگزار شد.

