En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تصمیمی که باید زودتر گرفته می‌شد

پایان رانت ارزی در خودپرداز فرودگاه‌ها/ نرخ دلار سفر خارجی واقعی شد

با واقعی‌تر شدن نرخ ارز مسافرتی، جذابیت دریافت ارز یارانه‌ای برای مقاصد تفریحی و تجاری کاهش می‌یابد. این اقدام، گامی موثر برای کاهش رانت ارزی و بهبود مدیریت منابع محدود ارزی کشور است.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۶۰
| |
4 بازدید

پایان رانت ارزی در خودپرداز فرودگاه‌ها/ نرخ دلار سفر خارجی واقعی شد

در نهایت، بانک مرکزی تصمیمی گرفت که سال‌ها انتظارش می‌رفت؛ بساط ارز مسافرتی با نرخ ارزان جمع شد و یارانه پنهانی که به سفرهای خارجی و مسافران تعلق می‌گرفت، حذف شد. تصمیمی دیرهنگام اما مهم که می‌تواند فصل تازه‌ای در سیاست ارزی کشور رقم بزند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ تا دیروز، سفر خارجی برای بسیاری از ایرانی‌ها فرصتی بود نه‌فقط برای گردش بلکه برای کسب سود از اختلاف نرخ ارز. مسافران با دریافت دلار ۷۰ هزار تومانی از مرکز مبادله، در واقع از رانت چند‌نرخی بودن ارز بهره‌مند می‌شدند؛ رانتی که در بازار آزاد تا بیش از ۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا ارزش بیشتری داشت. اما اکنون با تصمیم تازه بانک مرکزی، این ماجرا پایان یافته است.

ارز مسافرتی به تالار دوم رفت

بر اساس سازوکار جدید، ارز مسافرتی با نرخ تالار دوم مرکز مبادله محاسبه می‌شود؛ یعنی قیمتی تقریباً ۱۰ درصد پایین‌تر از بازار آزاد، حدود ۹۶ هزار و ۴۶۸ تومان برای هر دلار که با احتساب کارمزد، به بیش از ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. این تغییر فقط شامل «سرفصل ارز مسافرتی» است و بخش‌هایی همچون ارز دانشجویی، درمانی و ورزشی همچنان مطابق روال گذشته ادامه خواهند داشت.

پایان یک امتیاز غیرواقعی

واقعیت این است که تا امروز گروهی از مسافران، از شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بهره‌مند بودند؛ شکافی که عملاً به معنای یارانه پنهان سفرهای خارجی بود. حذف این رانت نه تنها عدالت ارزی را افزایش می‌دهد بلکه منابع محدود ارزی کشور را از مسیر مصرف غیرضروری به سوی نیازهای واقعی نظیر درمان و تحصیل هدایت می‌کند.

کارشناسان اقتصادی این تغییر را گامی مثبت برای همگرایی نرخ‌ها می‌دانند؛ اقدامی در جهت اصلاح ساختار چند‌نرخی ارز که یکی از نمونه ها و منشأهای اصلی رانت طی سال‌های گذشته بوده است. بانک مرکزی با این تصمیم، در واقع پیام روشنی به بازار داده: دوران دلار ارزان برای سفرهای تفریحی تمام شده است.

با افزایش نرخ ارز مسافرتی از حدود ۷۰ هزار تومان به مرز ۱۰۰ هزار تومان، عملاً بخشی از فشار تقاضای غیرواقعی از بازار آزاد حذف می‌شود. هرچند این تصمیم در کوتاه‌مدت ممکن است با اعتراض برخی گردشگران یا آژانس‌های مسافرتی روبه‌رو شود، اما در میان‌مدت می‌تواند ثبات و شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد کند. در واقع این سیاست، آزمون جدی‌ای برای عزم بانک مرکزی در اجرای رویکرد واقعی‌سازی نرخ ارز و کاهش دخالت‌های حمایتی غیرهدفمند خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار مسافرتی قیمت دلار رانت ارزی بانک مرکزی
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۶ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bfo
tabnak.ir/005bfo