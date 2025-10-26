En
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند

ایران خودرو هنوز در مسیر گذشته است؛ مدیریتش عوض شده، اما تازه‌ترین صورت مالی غول جاده مخصوص نشان می‌دهد که حتی با دست فرمان جدید هم موتور این شرکت به سمت زیان دهی و افزایش هزینه‌ها می‌چرخد.
تازه‌ترین صورت مالی ایران‌خودرو نشان می‌دهد که حتی با تغییرات در رأس هیات‌مدیره، چرخ‌های بزرگ‌ترین خودروساز کشور هنوز در باتلاق زیان می‌چرخد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ عدد‌ها صریح‌اند و هشداردهنده؛ ایران‌خودرو در نیمه نخست سال جاری ۱۳ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. یعنی این شرکت هر ماه بیش از دو هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان و هر روز حدود ۷۳ میلیارد تومان ضرر تولید کرده است.

کابوس ماده ۱۴۱ دوباره زنده شد؟

بر اساس این صورت‌های مالی، ایران‌خودرو حالا با زیان انباشته‌ای بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان روبه‌رو است؛ رقمی که نسبت به قبل،  ۱۱ درصد بیشتر شده و باعث شده با وجود افزایش سرمایه اخیر، دوباره مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شود، همان ماده‌ای که شرکت را در آستانه تصمیم برای انحلال یا بقا قرار می‌دهد.

برای درک بهتر فاجعه، کافی است بدانیم سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرو حدود ۲۵۶ همت است و اکنون زیان آن، بیش از نیمی از این سرمایه را بلعیده است. چنین وضعیتی برای یک شرکت بورسی با تغییرات مدیریتی و سکانداری بخش خصوصی، نه‌تنها نشانه ضعف مدیریتی، بلکه زنگ خطر جدی برای سهام‌داران و قطعه‌سازان است.

جهش ریخت و پاش تبلیغاتی ایران خودرو

اما گزارش مالی ایران‌خودرو فقط از زیان عملیاتی خبر نمی‌دهد، بلکه از ریخت‌وپاش‌های گسترده در بخش هزینه‌ها پرده برمی‌دارد. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت در شش‌ماهه نخست سال به بیش از ۱۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسیده است؛ افزایشی ۶۹ درصدی نسبت به سال قبل. در میان این هزینه‌ها، رقم عجیب ۷۷۳ میلیارد تومان برای بازاریابی و تبلیغات به چشم می‌خورد؛ عددی که نسبت به هزینه ۹۴ میلیارد تومانی سال قبل، بیش از هشت برابر افزایش یافته است.

ایران‌ خودرو با دست فرمان کشاورز هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
 
در شرایطی که خودروساز با مشکلات مالی و هزینه ای مواجه است و زیان انباشته‌اش از نصف سرمایه گذشته، چنین رشد هزینه‌ای برای تبلیغات پرسش‌برانگیز است. آیا این تبلیغات توانسته فروش را بالا ببرد؟ یا تنها پوششی برای بحران مدیریتی و نارضایتی عمومی از کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی است؟

هزینه‌های مالی ایران خودرو چقدر شد؟

از سوی دیگر، هزینه‌های مالی شرکت نیز در همین بازه به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسیده که آن هم نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد.

بنابراین، ارقام اشاره شده، نتیجه‌ی تمرکز مدیریت جدید، بر ظاهر و تبلیغات شرکت و درخواست مکرر برای افزایش قیمت خودرو، به‌جای اصلاح ساختار تولید و کیفیت محصولات است. روندی که کماکان نارضایتی مردم از تاخیر در تحویل خودروها و عدم کیفیت محصولات ایران خودرو را به دنبال داشته است.

 

