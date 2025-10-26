En
هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی؛ ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی برای شتاب و مصرف بهینه

هونگ‌چی H۵ PHEV با پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژ و موتور الکتریکی، توان کلی حدود ۳۷۸ اسب‌بخار و گشتاور ۵۶۵ نیوتن‌متر ارائه می‌دهد و قادر است مسافت حدود ۱۳۰ تا ۱۷۰ کیلومتر را به‌صورت تمام الکتریکی طی کند. این خودرو در چین با فروش متوسط و قیمت رقابتی عرضه شده و در ایران با قیمت بالا و محدودیت خدمات پس از فروش مواجه است، در حالی که عملکرد، شتاب و مصرف سوخت بهینه از نقاط قوت فنی آن محسوب می‌شوند.
هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی؛ ترکیب موتور بنزینی و الکتریکی برای شتاب و مصرف بهینه
 به گزارش تابناک ؛هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی (PHEV) یکی از مدل‌های برجسته برند لوکس چینی هونگ‌چی است که با ترکیب فناوری‌های پیشرفته و طراحی مدرن، تجربه‌ای متفاوت از خودرو‌های هیبریدی را ارائه می‌دهد.
 
این سدان سایز متوسط با ابعاد ۴۹۸۸ میلی‌متر طول، ۱۸۷۵ میلی‌متر عرض و ۱۵۰۰ میلی‌متر ارتفاع، فضای داخلی جادار و طراحی ظاهری شیک را به ارمغان می‌آورد. با فاصله محوری ۲۹۲۰ میلی‌متر، فضای پای مناسبی برای سرنشینان فراهم کرده است.
 
در بخش فنی، هونگ‌چی H۵ PHEV از یک موتور بنزینی ۱.۵ لیتری توربوشارژ با قدرت ۱۱۰ کیلووات (۱۵۰ اسب‌بخار) و گشتاور ۲۲۵ نیوتن‌متر بهره می‌برد. این موتور با یک موتور الکتریکی با قدرت ۱۶۸ کیلووات (۲۲۸ اسب‌بخار) و گشتاور ۳۴۰ نیوتن‌متر ترکیب شده است. سیستم انتقال قدرت این خودرو از نوع DHT (Dual Clutch Hybrid Transmission) است که عملکردی مشابه گیربکس دوکلاچه را ارائه می‌دهد.
 
هونگ‌چی H۵ PHEV با این ترکیب فنی قادر به شتاب‌گیری از ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در ۷.۲ ثانیه است و حداکثر سرعت آن ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت می‌باشد. این عملکرد نشان‌دهنده توازن مناسب بین قدرت و کارایی است.
 
در زمینه مصرف سوخت، این خودرو با استفاده از یک باتری لیتیوم آهن فسفات (LFP) با ظرفیت ۱۸.۴ کیلووات‌ساعت، می‌تواند مسافتی حدود ۱۳۰ کیلومتر را به‌صورت تمام الکتریکی طی کند. در مدل‌های با باتری ۲۳.۹ کیلووات‌ساعت، این مسافت به ۱۷۰ کیلومتر افزایش می‌یابد. این ویژگی برای رانندگی‌های شهری و کوتاه‌مدت بسیار مناسب است و نیاز به سوخت فسیلی را کاهش می‌دهد.
 
هونگ‌چی H۵ PHEV علاوه بر عملکرد فنی، از نظر امکانات رفاهی نیز در سطح بالایی قرار دارد. این خودرو مجهز به سیستم کروز کنترل تطبیقی (ACC)، سانروف پانورامیک، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک و ۴ کیسه هوای جلو همراه با پرده‌های هوای جانبی است. این ویژگی‌ها تجربه رانندگی راحت و ایمن را برای سرنشینان فراهم می‌آورد.
 
 هونگ‌چی H۵ پلاگین هیبریدی با ترکیب فناوری‌های پیشرفته، طراحی مدرن و امکانات رفاهی بالا، گزینه‌ای مناسب برای علاقه‌مندان به خودرو‌های هیبریدی با عملکرد بالا و مصرف سوخت بهینه است. البته ای کاش به جای این خودرو چینی که قرار است در بازار خودرو های لوکلس ایران ظاهرا یکه تاز باشد شاهد حضور برنده های آلمانی و یا کره ای نیز بودیم . 
 
