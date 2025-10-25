بلیت فجر و استقلال میلیونی شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u061b \u0628\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0641\u062c\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u067e\u0627\u0633\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u06f3\u06f0 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0628\u0644\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0633\u06cc\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u06f5 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.