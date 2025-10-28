به گزارش تابناک؛در سالهای اخیر، موتور TU۵ پلاس توربو معرفی شده است تا عملکرد و راندمان پیشرانههای کوچک شهری را به سطح بالاتری برساند. این موتور نسخه ارتقا یافته TU۵ پلاس است و با هدف افزایش قدرت و گشتاور، خصوصاً برای خودروهایی که شتاب و توان محدودی دارند، طراحی شده است.
توان خروجی این موتور به ۱۵۰ اسببخار قدرت و ۲۳۰ نیوتنمتر گشتاور میرسد، رقمی که نسبت به نسخه استاندارد TU۵ پلاس با ۱۱۳ اسببخار و ۱۴۴ نیوتنمتر، بهطور محسوسی افزایش یافته است. افزایش گشتاور و توان، باعث شتابگیری سریعتر، پاسخدهی بهتر و تجربه رانندگی پویاتر میشود.
یکی از تغییرات فنی مهم، کاهش نسبت تراکم از ۱۱:۱ به ۱۰:۱ است که باعث کاهش احتمال ناکموتور و افزایش دوام قطعات میشود. کاهش تراکم در موتورهای توربو معمول است تا فشار داخلی سیلندر تحت کنترل باشد و از فرسودگی زودرس قطعات جلوگیری شود.
موتور TU۵ پلاس توربو به توربوشارژر کوچک مجهز شده است تا فشار هوای ورودی افزایش یابد و قدرت بیشتری در دور موتور پایین و متوسط ایجاد شود. علاوه بر این، سیستم خنککننده بازطراحی شده و خنککن روغن اضافه به آن افزوده شده است تا دمای قطعات حیاتی در شرایط کاری بالا کنترل شود. این طراحی، به پایداری عملکرد موتور در طولانیمدت و جلوگیری از آسیبهای حرارتی کمک میکند.
انتقال قدرت موتور با گیربکس دوکلاچهتر (DCT) انجام میشود. این نوع گیربکس باعث میشود شتابگیری روانتر و پاسخدهی سیستم تعویض دنده بهبود یابد. همچنین، مصرف سوخت در شرایط شهری و بینشهری بهینهتر شده و تجربه رانندگی نزدیک به استانداردهای خودروهای توربوشارژ مدرن فراهم میشود.
مزایای موتور TU۵ پلاس توربو شامل قدرت و گشتاور بالاتر، شتابگیری بهتر، پاسخدهی سریعتر، دوام نسبی قطعات در فشار بالاتر و هماهنگی با گیربکس دوکلاچه است. این ویژگیها موتور را به گزینهای مناسب برای خودروهای شهری و خانوادگی با نیاز به توان بیشتر تبدیل میکند.
با این حال، این نوع موتور محدودیتهایی هم دارد. حساسیت موتورهای توربو نسبت به کیفیت سوخت پایین بیشتر است و استفاده طولانیمدت از بنزین نامرغوب میتواند کارکرد موتور را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، نگهداری و سرویس دورهای دقیقتر نسبت به موتورهای تنفس طبیعی ضروری است، زیرا فشار و دمای بالاتر احتمال فرسایش و کاهش طول عمر قطعات را افزایش میدهد. هزینه تولید و تعمیر این موتور نسبت به نسخه سادهتر TU۵ پلاس بیشتر است، موضوعی که بر هزینههای نگهداری و قیمت نهایی خودرو اثر میگذارد.
TU۵ پلاس توربو نمونهای از موتورهای کوچک و مدرن شهری است که با ترکیب توربوشارژ، خنککن پیشرفته و گیربکس دوکلاچه، توانایی ارائه تجربه رانندگی پویاتر و پاسخگوتر را دارد. این موتور نشان میدهد که افزایش عملکرد و دوام در پیشرانههای کوچک، بدون تغییرات بنیادی در طراحی شاسی یا خودرو، قابل دستیابی است.