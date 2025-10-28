En
موتور TU5 پلاس توربو با ارتقای توان به ۱۵۰ اسب‌بخار و گشتاور ۲۳۰ نیوتن‌متر، ترکیبی از توربوشارژ کوچک، سیستم خنک‌کن پیشرفته و گیربکس دوکلاچه را ارائه می‌دهد. این موتور با تمرکز بر افزایش شتاب، پاسخ‌دهی و دوام قطعات، نمونه‌ای مدرن و فنی از پیشرانه‌های کوچک شهری است، هرچند حساسیت آن به کیفیت سوخت و نیاز به نگهداری دقیق، همچنان چالش‌های خاص خود را حفظ کرده است.
به گزارش تابناک؛در سال‌های اخیر، موتور TU۵ پلاس توربو معرفی شده است تا عملکرد و راندمان پیشرانه‌های کوچک شهری را به سطح بالاتری برساند. این موتور نسخه ارتقا یافته TU۵ پلاس است و با هدف افزایش قدرت و گشتاور، خصوصاً برای خودرو‌هایی که شتاب و توان محدودی دارند، طراحی شده است.
 
توان خروجی این موتور به ۱۵۰ اسب‌بخار قدرت و ۲۳۰ نیوتن‌متر گشتاور می‌رسد، رقمی که نسبت به نسخه استاندارد TU۵ پلاس با ۱۱۳ اسب‌بخار و ۱۴۴ نیوتن‌متر، به‌طور محسوسی افزایش یافته است. افزایش گشتاور و توان، باعث شتابگیری سریع‌تر، پاسخ‌دهی بهتر و تجربه رانندگی پویاتر می‌شود.
 
یکی از تغییرات فنی مهم، کاهش نسبت تراکم از ۱۱:۱ به ۱۰:۱ است که باعث کاهش احتمال ناک‌موتور و افزایش دوام قطعات می‌شود. کاهش تراکم در موتور‌های توربو معمول است تا فشار داخلی سیلندر تحت کنترل باشد و از فرسودگی زودرس قطعات جلوگیری شود.
 
موتور TU۵ پلاس توربو به توربوشارژر کوچک مجهز شده است تا فشار هوای ورودی افزایش یابد و قدرت بیشتری در دور موتور پایین و متوسط ایجاد شود. علاوه بر این، سیستم خنک‌کننده بازطراحی شده و خنک‌کن روغن اضافه به آن افزوده شده است تا دمای قطعات حیاتی در شرایط کاری بالا کنترل شود. این طراحی، به پایداری عملکرد موتور در طولانی‌مدت و جلوگیری از آسیب‌های حرارتی کمک می‌کند.
 
انتقال قدرت موتور با گیربکس دوکلاچه‌تر (DCT) انجام می‌شود. این نوع گیربکس باعث می‌شود شتابگیری روان‌تر و پاسخ‌دهی سیستم تعویض دنده بهبود یابد. همچنین، مصرف سوخت در شرایط شهری و بین‌شهری بهینه‌تر شده و تجربه رانندگی نزدیک به استاندارد‌های خودرو‌های توربوشارژ مدرن فراهم می‌شود.
 
مزایای موتور TU۵ پلاس توربو شامل قدرت و گشتاور بالاتر، شتابگیری بهتر، پاسخ‌دهی سریع‌تر، دوام نسبی قطعات در فشار بالاتر و هماهنگی با گیربکس دوکلاچه است. این ویژگی‌ها موتور را به گزینه‌ای مناسب برای خودرو‌های شهری و خانوادگی با نیاز به توان بیشتر تبدیل می‌کند.
 
با این حال، این نوع موتور محدودیت‌هایی هم دارد. حساسیت موتور‌های توربو نسبت به کیفیت سوخت پایین بیشتر است و استفاده طولانی‌مدت از بنزین نامرغوب می‌تواند کارکرد موتور را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، نگهداری و سرویس دوره‌ای دقیق‌تر نسبت به موتور‌های تنفس طبیعی ضروری است، زیرا فشار و دمای بالاتر احتمال فرسایش و کاهش طول عمر قطعات را افزایش می‌دهد. هزینه تولید و تعمیر این موتور نسبت به نسخه ساده‌تر TU۵ پلاس بیشتر است، موضوعی که بر هزینه‌های نگهداری و قیمت نهایی خودرو اثر می‌گذارد.
 
 TU۵ پلاس توربو نمونه‌ای از موتور‌های کوچک و مدرن شهری است که با ترکیب توربوشارژ، خنک‌کن پیشرفته و گیربکس دوکلاچه، توانایی ارائه تجربه رانندگی پویاتر و پاسخگوتر را دارد. این موتور نشان می‌دهد که افزایش عملکرد و دوام در پیشرانه‌های کوچک، بدون تغییرات بنیادی در طراحی شاسی یا خودرو، قابل دستیابی است.
تولید ملی خیلی خوب ... اما فورا باید برویم سمت خودروهای برقی ... آینده صنعت خودروسازی ...
