En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یارانه‌ها چقدر از هزینه‌های دهک‌ها را پوشش می‌دهد؟

چند روز پیش، یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ به حساب ۷۰.۵ میلیون نفر در کشور واریز شد که شامل ۱۴.۵ میلیون خانوار در دهک‌های ۴ تا ۹ و ده میلیون خانوار دهک‌های ۱ تا ۳ بود. اما باید دید یارانه نقدی چقدر از هزینه‌های دهک‌ها را پوشش خواهد داد؟
کد خبر: ۱۳۳۶۲۶۳
| |
401 بازدید

یارانه‌ها چقدر از هزینه‌های دهک‌ها را پوشش می‌دهد؟

یارانه فقط برای ۳ دهک تأثیرگذار است.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ چند روز پیش، یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ به حساب ۷۰.۵ میلیون نفر در کشور واریز شد که شامل ۱۴.۵ میلیون خانوار در دهک‌های ۴ تا ۹ و ده میلیون خانوار دهک‌های ۱ تا ۳ بود.

اما باید دید یارانه نقدی چقدر از هزینه‌های دهک‌ها را پوشش خواهد داد؟

در مناطق شهری، سهم یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ تنها ۴ درصد از کل درآمد خانوارهاست. این سهم در دهک اول ۱۲.۱ درصد، ۸.۸ درصد در دهک دوم و ۶.۹ درصد در دهک سوم است. در دهک دهم به ۱.۵ درصد می‌رسد.

یارانه‌ها چقدر از هزینه‌های دهک‌ها را پوشش می‌دهد؟

در مناطق روستایی، سهم یارانه‌ها ۷ درصد از کل درآمد خانوارهاست. این نسبت در دهک اول به ۲۲.۳ درصد و در دهک‌های میانی بین ۹ تا ۵ درصد بوده و به‌تدریج تا ۲.۹ درصد در دهک دهم کاهش می‌یابد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه 98 سهم یارانه ای یارانه نقدی اسفند دهک ۴ دهک‌بندی‌ دهک اول دهک سوم مناطق روستایی مناطق شهری خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هزینه بهداشت و درمان پولدار‌های ایرانی چند برابر بی پول هاست؟
هشدار پلیس فتا درباره سایت جعلی یارانه ۹۸
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای سه دهک اول
احداث ۵۵۰ هزار سامانه نیروگاه خورشیدی
کالابرگ الکترونیکی برای دهک‌های پایین دائمی می‌شود!
رقم واقعی یارانه امروز باید چقدر باشد؟
نیمی از زنان جوان در مناطق شهری بیکارند
درآمد دهک دهم ۳۰ برابر بیشتر از دهک اول
یارانه نقدی به حساب دهک‌های اول تا سوم واریز شد
اقلام مورد نیاز سیل‌زدگان خوزستان از زبان نماینده
زمان واریز یارانه دهک‌های چهارم تا نهم
۵۸ درصد از خانوارهای دهک اول هیچ فرد شاغلی ندارند
اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها
وجود ۲۰۰۰ بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی
قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳ میلیون رسید
سرنوشت تلخ سرزمین‌های بی آب ایران
واریز یارانه دهک اول تا سوم
این دهک از وام ودیعه ۴۰۰ میلیونی حذف شد
تورم فروردین برای دهک‌های اول و دهم
ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۲ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bcd
tabnak.ir/005bcd