چند روز پیش، یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ به حساب ۷۰.۵ میلیون نفر در کشور واریز شد که شامل ۱۴.۵ میلیون خانوار در دهک‌های ۴ تا ۹ و ده میلیون خانوار دهک‌های ۱ تا ۳ بود. اما باید دید یارانه نقدی چقدر از هزینه‌های دهک‌ها را پوشش خواهد داد؟

یارانه فقط برای ۳ دهک تأثیرگذار است.

در مناطق شهری، سهم یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ تنها ۴ درصد از کل درآمد خانوارهاست. این سهم در دهک اول ۱۲.۱ درصد، ۸.۸ درصد در دهک دوم و ۶.۹ درصد در دهک سوم است. در دهک دهم به ۱.۵ درصد می‌رسد.

در مناطق روستایی، سهم یارانه‌ها ۷ درصد از کل درآمد خانوارهاست. این نسبت در دهک اول به ۲۲.۳ درصد و در دهک‌های میانی بین ۹ تا ۵ درصد بوده و به‌تدریج تا ۲.۹ درصد در دهک دهم کاهش می‌یابد.