یارانه فقط برای ۳ دهک تأثیرگذار است.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ چند روز پیش، یارانه نقدی مهرماه ۱۴۰۴ به حساب ۷۰.۵ میلیون نفر در کشور واریز شد که شامل ۱۴.۵ میلیون خانوار در دهکهای ۴ تا ۹ و ده میلیون خانوار دهکهای ۱ تا ۳ بود.
اما باید دید یارانه نقدی چقدر از هزینههای دهکها را پوشش خواهد داد؟
در مناطق شهری، سهم یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳ تنها ۴ درصد از کل درآمد خانوارهاست. این سهم در دهک اول ۱۲.۱ درصد، ۸.۸ درصد در دهک دوم و ۶.۹ درصد در دهک سوم است. در دهک دهم به ۱.۵ درصد میرسد.
در مناطق روستایی، سهم یارانهها ۷ درصد از کل درآمد خانوارهاست. این نسبت در دهک اول به ۲۲.۳ درصد و در دهکهای میانی بین ۹ تا ۵ درصد بوده و بهتدریج تا ۲.۹ درصد در دهک دهم کاهش مییابد.