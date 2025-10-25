پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دستور استقرار ناو هواپیمابر «جرالد فورد» بههمراه ناوهای جنگی و هواپیماهای تهاجمی همراه آن را برای پیوستن به ناوگان «فرماندهی جنوبی ایالات متحده» در آبهای نزدیک آمریکای لاتین صادر کرده است.
حملات و همچنین افزایش غیرمعمول نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، گمانهزنیهایی را برانگیخته است مبنی بر اینکه دولت ممکن است در تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا باشد. مادورو در ایالات متحده با اتهامات مربوط به تروریسم و قاچاق مواد مخدر روبهرو است.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ استقرار این ناو هواپیمابر پهنپیکر از سوی آمریکا نشانهای از تشدید حضور نظامی در منطقهای است که پیشتر نیز شاهد افزایش غیرمعمول نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب و نزدیکی آبهای ونزوئلا بوده است.
شان پارنل، سخنگوی پنتاگون در پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که هدف از این اقدام «افزایش توان واشنگتن برای شناسایی، پایش و مقابله با فعالیتها و گروههای غیرقانونی است که امنیت و رفاه ایالات متحده را به خطر میاندازند.»
ناو «یواساس فورد» که دارای پنج ناوشکن در گروه ضربت خود است، در حال حاضر در آبهای مدیترانه مستقر است.
شش نفر در اولین حمله شبانه به قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر کشته شدند
چند ساعت پیش از آنکه سخنگوی پنتاگون این خبر را اعلام کند، هگست گفت که ارتش دهمین حمله خود را علیه یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده است؛ حملهای که شش کشته بر جای گذاشت و شمار قربانیان عملیاتهایی را که از اوایل سپتامبر آغاز شدهاند، به دستکم ۴۳ نفر رساند.
هگست گفت قایقی که در جریان این عملیات هدف قرار گرفت، توسط باند «ترن آراگوآ» اداره میشد. این دومین بار است که دولت ترامپ یکی از عملیاتهای خود را به این باند که منشاء آن یک زندان در ونزوئلاست، مرتبط میکند.
گزارشها حاکی از آن است که روند این حملات در روزهای گذشته شتاب گرفته است. در حالیکه در ابتدا هر چند هفته یکبار انجام میشد، اما فقط در هفته جاری سه عملیات انجام شده است.
هگست همچنین گفت که حمله اخیر در آبهای بینالمللی انجام شده و اظهار داشت که این نخستین حملهای است که در شب انجام شده است.
وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت: «اگر شما یک تروریست مواد مخدر باشید که در نیمکره [جغرافیایی] ما به قاچاق مواد مخدر میپردازد، با شما همانگونه رفتار خواهیم کرد که با القاعده رفتار میکنیم. چه در روز و چه در شب، شبکههای شما را شناسایی، افرادتان را رهگیری، و شما را تعقیب کرده و از میان برمیداریم.»
تمرکز آمریکا بر ونزوئلا
این حمله یادآور نخستین حملهای است که آمریکا ماه گذشته انجام داد؛ چرا که در آن نیز تمرکز بر گروه «ترن آراگوا» بود؛ گروهی که دولت ترامپ آن را بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده و آن را عامل اصلی خشونت و قاچاق مواد مخدر در برخی شهرها دانسته است.
هرچند واشنگتن درباره مبدأ قایق هدفگرفتهشده اخیر جزئیاتی ارائه نکرده، اما دولت جمهوریخواه آمریکا اعلام کرده است که تاکنون دستکم چهار قایق که مورد حمله قرار گرفتهاند، از ونزوئلا آمدهاند.
این حملات و همچنین افزایش غیرمعمول نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، گمانهزنیهایی را برانگیخته است مبنی بر اینکه دولت ممکن است در تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا باشد. مادورو در ایالات متحده با اتهامات مربوط به تروریسم و قاچاق مواد مخدر روبهرو است.
ارتش ایالات متحده آمریکا در تازهترین اقدام خود، روز پنجشنبه دو بمبافکن سنگین مافوقصوت را تا سواحل ونزوئلا به پرواز درآورد.
به گفته مقامهای دولت ترامپ، هدف اصلی این تحرکات مقابله با ورود مواد مخدر به خاک آمریکا است؛ اما مادورو، این اقدامات را تلاشی تازه از سوی واشنگتن برای برکناری او از قدرت توصیف کرده است.
رئیس جمهوری ونزوئلا روز پنجشنبه از نیروهای امنیتی و یک گروه شبهنظامی مردمی بهدلیل اجرای رزمایشهای دفاعی در امتداد حدود دو هزار کیلومتر از خطوط ساحلی کشور، برای آمادگی در برابر احتمال حمله آمریکا، قدردانی کرد.
مادورو در جریان یک مراسم دولتی که از تلویزیون پخش شد گفت: «در مدت شش ساعت، صد درصد از سواحل کشور در لحظه با استفاده از تجهیزات کامل و سلاحهای سنگین تحت پوشش قرار گرفت تا در صورت نیاز از تمام مرزهای دریایی ونزوئلا دفاع شود.»
مادورو روز جمعه در سخنانی که بهنظر میرسید طعنهای به کلام ترامپ باشد، با تکرار گفتههای او برای اتمام درگیریها گفت: «جنگ نه، جنگ نه؛ فقط صلح، برای همیشه.»
مادورو روز جمعه در سخنانی که بهنظر میرسید طعنهای به کلام ترامپ باشد، با تکرار گفتههای او برای اتمام درگیریها گفت: «جنگ نه، جنگ نه؛ فقط صلح، برای همیشه.»
مقایسه سرکوب مواد مخدر با جنگ علیه تروریسم
اظهارات اخیر هگست، وزیر جنگ آمریکا، بهنوعی جنگ جاری علیه قاچاقچیان مواد مخدر را با «جنگ علیه تروریسم» پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ همردیف کرده است؛ مقایسهای که نشاندهنده تغییر رویکرد واشینگتن از مقابله سنتی با قاچاق به چارچوبی شبیه به عملیات ضدتروریسم است.
دونالد ترامپ در تازهترین موضعگیری خود کارتلهای مواد مخدر را پیکارجویان غیرقانونی خوانده و اعلام کرده است که واشنگتن در یک «درگیری مسلحانه» با آنها قرار دارد، موضعی که بر اساس همان مبنای حقوقی اتخاذ شده که پس از حملات ۱۱ سپتامبر توسط دولت بوش برای مواجهه با گروههای «تروریستی» استفاده شد.
وقتی خبرنگاران روز پنجشنبه از رئیس جمهوری آمریکا پرسیدند آیا او از کنگره میخواهد که علیه کارتلها اعلام جنگ کند، او گفت که این برنامه در دستور کار نیست.
قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات هشدار دادهاند که صدور دستورِ انجام عملیات نظامی از سوی رئیس جمهوری بدون کسب مجوز صریح کنگره و بدون شفافیت دربارهٔ مختصات و هدفها، سوالات جدی قانونی را پیش میآورد.
اعضای حزب دموکرات اصرار دارند که این حملات ناقض قوانین بینالمللی است.