ایروانی: قطعنامه ۲۲۳۱ باید محترم شمرده شود

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت: هنگامی که تجاوز بدون مجازات باقی می‌ماند و یک‌جانبه‌گرایی جایگزین گفت‌وگو و چندجانبه‌گرایی می‌گردد، منشور معنای خود را از دست می‌دهد و اعتبار شورای امنیت متزلزل می‌شود.

امیرسعید ایروانی در نشست شورای امنیت پیرامون: «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» با اشاره به هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد گفت: این نشست فرصتی به‌موقع برای تأمل و ارزیابی آن است که همچنان به چشم‌انداز بنیان‌گذاران منشور، یعنی نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ و تضمین اینکه روابط بین‌الملل بر پایه قانون و نه زور اداره گردد، وفادار مانده‌ایم یا خیر.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی اظهار کرد: اهداف و اصول منشور، یعنی برابری حاکمیتی دولت‌ها،عدم مداخله در امور داخلی، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و منع توسل به زور یا تهدید به آن، همچنانجهانی و تفکیک‌ناپذیرند؛ چنین اصولی باید به‌طور کامل وبدون معیارهای دوگانه اجرا شوند. پاسداشت این اصولمستلزم احیای صداقت در چندجانبه‌گرایی و تضمین آن است که هیچ کشوری یا گروهی از کشورها فراتر از قانونقرار نگیرد. امروز، منشور ملل متحد که اساس حقوق بین‌الملل وچندجانبه‌گرایی را تشکیل می‌دهد، در معرض آزمونی جدیبه‌واسطه تداوم اقدامات تجاوزکارانه، بی‌کیفرمانی، وسوء‌استفاده سیاسی از سازوکارهای آن قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این میان، دو نمونه فاحش، مستلزم توجه ویژه شورای امنیت است. نخست، اقدامات تجاوزکارانه‌ای که از سوی رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه، از جمله کشور من، صورت گرفته است. در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم و مشارکت ایالات متحده آمریکا، جنگی گسترده و بدون هیچ‌گونه تحریک قبلی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. تداوم سکوت و قصور شورا در واکنش به چنین نقض‌های فاحشی، نه‌تنها به متجاوزان جسارت می‌بخشد، بلکه بنیان منشور ملل متحد را به‌شدت تضعیف می‌کند.

نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: دومین مورد، که به همان اندازه نگران‌کننده است، سوء‌استفاده عامدانه از اختیارات شورای امنیت از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام است که تحت فشار و هدایت ایالات متحده اقدام نموده‌اند. تلاش نافرجام آنان برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، که اقدامی بی‌اساس و غیرقانونی برای بازاعمال قطعنامه‌های تحریمی خاتمه‌یافته علیه ایران بود، نقض آشکار روندهای مقرر و مغایر با متنو روح هر دو سند یعنی قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام است.

وی تاکید کرد: این اقدام سیاسی و مغرضانه، که قاطعانه از سوی شماری از اعضای شورا از جمله دو عضو دائم آن و نیز جامعه بین‌المللی گسترده‌تر، به‌ویژه ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد رد شده است، فاقد هرگونه وجاهت یا اعتبار حقوقی بوده و از این‌رو، باطل و بلااثر است. در چنین شرایطی، فرسایش اعتماد به سازمان ملل متحد نه از اصول آن، بلکه از ناتوانی در اجرای صادقانه و بی‌طرفانه همان اصول ناشی می‌شود.

برای بازسازی اعتماد، کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید بر برتری منشور تأکید مجدد ورزند و بار دیگر به چندجانبه‌گرایی اصیل مبتنی بر برابری، احترام متقابل و حاکمیت قانون متعهد شوند. شورای امنیت به‌طور خاص باید مسئولیت اصلی خود را به‌گونه‌ای بی‌طرفانه، مؤثر و بدون رویکرد گزینشی ایفا کند و اطمینان یابد که هیچ عضوی، حتی اگر قدرتمند باشد، نتواند این نهاد را برایمقاصد سیاسی یا یک‌جانبه مورد سوء‌استفاده یادغل‌ورزی قرار دهد.