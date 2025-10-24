انتقاد صریح سفارت ایران در ژاپن از آمریکا

سفارت ایران در ژاپن روز جمعه به اشاره به اظهارات روز گذشته نماینده دائم آمریکا در جلسه شورای امنیت علیه ایران تاکید کرد که دورویی آمریکا بی‌حدومرز است.

به گزارش تابناک، سفارت ایران در ژاپن در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده که در اشغال، نسل‌کشی و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، سوریه، قطر، یمن و ایران هم‌دستی دارد، اکنون نماینده دائم خود را به شورای امنیت فرستاده تا از ایران بخواهد جاه‌طلبی‌هایش نسبت به همسایگانش را کنار بگذارد. این بی‌عدالتی آشکار است.»

در ادامه این پیام آمده است: «در حالی که ایران با حسن نیت در حال مذاکره با آمریکا بود، رژیم صهیونیستی با مشارکت ایالات متحده به ایران حمله کرد و واشنگتن نیز به این کارزار پیوست. با وجود این، همان نماینده دائم از ایران می‌خواهد با آمریکا با حسن نیت وارد گفت‌وگو شود. این دورویی حدومرز ندارد.»

«مایک والتز» نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل روز پنج‌شنبه در نشست شورای امنیت در رابطه با خاورمیانه از ایران خواست تا از جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای دست بردارد.

والتز مدعی شد که جامعه جهانی باید ایران را ترغیب کند تا از «توهم انقلابی» خود دست بردارد و «جاه‌طلبی‌های خود نسبت به همسایگانش» را کنار بگذارد.

وی در ادامه از تهران خواست تا وارد گفت‌وگوی مستقیم و صادقانه با آمریکا شود تا این امر به نفع مردم ایران و امنیت منطقه تمام شود.

نماینده آمریکا همچنین بار دیگر از بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران حمایت کرد.