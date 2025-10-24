شرکت‌های عضو در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این اتحاد، گام مهمی برای ساخت قدرت فضایی اروپایی است و با ترکیب استعدادها و توان تحقیق‌وتوسعه، زمینه‌ی رشد و نوآوری بیشتر در بازار جهانی فضا را فراهم می‌کند.

سه نام بزرگ صنعت هوافضا با هدفی مشترک گرد هم آمده‌اند تا در رقابت فضایی با آمریکا مسیر تازه‌ای برای اروپا ترسیم کنند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ سه غول صنعت هوافضای اروپا، یعنی ایرباس، تاله‌س و لئوناردو تصمیم گرفته‌اند با ادغام بخش‌های فضایی خود، شرکت جدیدی در فرانسه تأسیس کنند. به‌گفته‌ی فایننشال تایمز، این همکاری که حاصل سال‌ها مذاکره است می‌تواند به تولد رقیبی واقعی برای اسپیس‌ایکس ایلان ماسک منجر شود.

در اتحاد غول‌های هوافضای اروپا، ایرباس ۳۵ درصد سهام را در اختیار دارد و دو شرکت دیگر هرکدام ۳۲٫۵ درصد. مجموع کارکنان مجموعه حدود ۲۵ هزار نفر خواهد بود و هدف اصلی آن، ایجاد استقلال فضایی اروپا و توسعه‌ی شبکه‌ای مشابه استارلینک عنوان شده است.

شرکت‌های عضو در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند این اتحاد، گام مهمی برای ساخت قدرت فضایی اروپایی است و با ترکیب استعدادها و توان تحقیق‌وتوسعه، زمینه‌ی رشد و نوآوری بیشتر در بازار جهانی فضا را فراهم می‌کند.

جالب اینکه ایرباس و تاله‌س پیش‌تر رقیب بودند، اما اکنون برای هدفی بزرگ‌تر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. با حضور لئوناردو که تخصص بالایی در سامانه‌ها و خدمات فضایی دارد، این اتحاد می‌تواند معادلات بازار ماهواره‌ها را تغییر دهد.

شرکت جدید اروپایی‌ها بدون تعطیلی مراکز فعلی فعالیت خواهد کرد و مانند استارتاپ ثروتمند، مأموریت اول خود را بهینه‌سازی فرایند ساخت ماهواره‌ها قرار داده است. انتظار می‌رود با تأیید نهادهای نظارتی، فعالیت رسمی شرکت مورد اشاره تا سال ۲۰۲۷ آغاز شود و فصل تازه‌ای از رقابت میان اروپا و اسپیس‌ایکس رقم بخورد.